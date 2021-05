Cerca de las 12:15h de este jueves, personal policial procedió a controlar una motocicleta en la que circulaba una pareja de jóvenes sobre calle Independencia, frente a la Terminal de Ómnibus. Al resistirse a entregar el rodado, los efectivos protagonizaron un forcejeo con los conductores, quienes terminaron con lesiones al igual que dos uniformados intervinientes, según confirmaron desde Comisaría 14°.

La noticia se viralizó el redes sociales a través de un vídeo que compartió, etiquetando a F.M. VIÑAS, la acompañante del motociclista, de apellido Arias (27), en donde se puede ver parte del procedimiento. ‘Personal de la UMAR los reduce luego que estos se negarán a exhibir la documentación del rodado‘, anticiparon autoridades policiales a nuestro medio.

Una serie de imágenes posteadas por la joven , de apellido Álvarez (25), muestra moretones que reviste en sus brazos producto de la acción de los funcionarios: ‘Hago esto público porque la policía de General Alvear ya es una vergüenza. Salimos con mi marido a comprar al centro y cuando ya habíamos parado la moto viene un policía de las bicicletas y nos para queriéndonos sacar la movilidad. Le dijimos que no nos puede sacar la moto porque ya no estábamos arriba de ella y llamó a todos los policías que están ahí (en el video) diciendo que nosotros le habíamos pegado, cosa que no fue así’, relató la mujer.

Párrafo aparte subraya: ‘Le sacan el celular a mi marido, lo tiran al piso, le pisan la cabeza y le empiezan a pegar. A mí me tiran contra el móvil, me empiezan a pegar y nos llevan detenidos. Me soltaron a las 5 de la tarde y mi marido sigue detenido supuestamente por resistencia la autoridad‘.

‘Es abuso de autoridad, les pregunté los nombres y no me los dieron. Mañana les voy a meter denuncia porque encima a mi no me tocó ninguna de las policías y mi me pegaron los policías (hombres) cosa que a una mujer no la pueden tocar ellos. Así estamos gente con la justicia de mierda que tenemos, la moto me la destrabaron de donde estaba estacionada y se la llevaron‘, concluye el testimonio.

Álvarez en diálogo con F.M. VIÑAS negó haber agredido al personal policial y aseguró: ‘Se reían cuando les dije que la llave de la moto nos se las iba a dar y un policía me decía: quédate tranquila que ya llamamos a alguien que viene y las destraban y nos la llevamos asi de simple‘, y consideró: ‘Ellos actuaron abusando de su poder‘.

VIDEO: https://www.facebook.com/100056991642956/videos/pcb.253565759886477/253563989886654

Por otra parte, el informe policial oficial señala que personal de Cuerpos Especiales ‘observó una moto enduro con una pareja. Luego al darle alcance solicitan se detenga la moto en calle Independencia. En ese momento ambos ocupantes se bajan de la motocicleta y al solicitar los papeles del rodado y la identificación comienzan maltratar con insultos al personal Policial tornándose violentos al ver que llegaban otros móviles en apoyo‘.

‘Se procedió al traslado a la Comisaría 14 en calidad de detenidos a ambos ocupantes de la moto con domicilio en el B° Matadero. Fueron procesados por Resistencia a la Autoridad. El Masculino aún sigue detenido por disposición Judicial. La motocicleta quedó retenida Conforme Ley de Tránsito‘, concluye el reporte del hecho.