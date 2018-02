Seis jóvenes alvearenses, alumnos de la Escuela Municipal representaron a la Provincia de Mendoza, que contó con un total de once ajedrecistas en la cita nacional, Ana Victoria Lieby, fue la de mejor actuación, consiguiendo el Sub Campeonato Argentino en la categoría Sub 8 femenina, colocándose sólo por detrás de Margarita De Lazari, de Capital Federal, junto a quien representará al país en el torneo Panamericano, que se disputará en Chile, en el mes de Junio.

La más pequeña de la delegación alvearense, ya era dueña de los títulos de “Campeona Mendocina Femenina Sub 8”, y “Campeona Mendocina Absoluta Sub 8” y tras la gran performance realizada, tendrá el honor de representar al ajedrez Argentino por primera vez en su corta carrera.

Este torneo se disputó entre el 9 y el 13 de Febrero en Vicente López, Buenos Aires, organizado por la Federación Argentina de Ajedrez, las finales Nacionales de todas las categorías, desde Sub 8 hasta Sub 18, clasificatorias a la más importante instancia continental, el Panamericano.

La delegación, estuvo a cargo del Profesor Sebastián Lieby encargado de la Escuela Municipal de ajedrez, acompañado por padres, y con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Social, Salud y Discapacidad de la Municipalidad de General Alvear, la Fundación CECSAGAL y el aporte de empresas locales.

También tuvieron valorables actuaciones Juan Sebastián Lieby (Campeón Mendocino Sub 10), Santiago Sánchez, Camilo Lieby (Campeón Mendocino Sub 12), Joaquín Pérez y Cristian Orozco, consiguiendo importantes resultados.

A.C