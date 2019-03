El Secretario de Obras y Servicios Públicos, Víctor Álvarez, estuvo en “Puntos de Vista”. El funcionario plasmó en el aire de F.M. Viñas la gestión que están realizando por la culminación de la Ruta 188 Alvear- Malargüe las comunas implicadas junto con agrupaciones de ambos departamentos como los Históricos y Autoconvocados, respectivamente. El tema “carencia de agua” fue de otro de los temas.

Hace escasas dos semanas se conoció la noticia del inminente retiro de maquinarias y personal de la obra que compete a la Ruta 188 en el tramo Alvear-Malargüe. “Es un tema de plata. Estuve en contacto con el Ingeniero de Obras Andinas, quien manifestó que en el año 2018 había cobrado solamente $700.000 y lo que tenían a liquidar era $23.000.000 más las re determinaciones que ascendería a los $35.000.000”, comentó Álvarez.

Respecto al estado de la obra en todos sus sentidos, el funcionario destacó “La obra se encuentra en un avance físico del 80% pero el avance financiero solamente alcanza el 50% porque lo que viene ahora, riego y re encarpetado, es más costoso. Tenemos en conocimiento que la empresa estaba buscando renegociar la obra e incluso hacer un nuevo contrato lo cual implicaría complicaciones en el reinicio”

“En conjunto con Los Históricos, Autoconvocados de Malargüe y los gobiernos de ambos departamentos haremos un petitorio para clarificar las cosas en cuanto al estado de la obra, deuda, certificaciones y saldo de obra restante. Nos enteramos que la empresa se iba cuando partió el primer camión. Nos hace sospechar que hay una mano negra en el medio” agregó con base en la reunión que tuvo lugar en la ciudad cabecera malargüina para buscar soluciones inmediatas y mediatas en el anhelado sueño de la vía en cuestión.

Sobre la problemática de baja o nula presión de agua que invade a zonas de Los Compartos, El Toscano, La California y zonas de influencia, Víctor Álvarez reflejó lo que por el momento significan soluciones para mitigar la carencia del recurso hídrico. “Está llegando agua pero no tiene la suficiente presión para que suba al tanque. La nueva conexión de 500 metros la hicimos con Aysam para paliar esta situación. Con el agua que ingresa y la cantidad de habitantes de la zona, no debería haber problema pero hay mala administración del agua. A veces el que tiene buen caudal de agua usa y abusa no pensando en sus vecinos, claro ejemplo son las conexiones clandestinas”.

“Este año el EPAS hará el pozo para El Ceibo”- zona que sufre carencia de agua desde hace tres años- “Sobre calle Diagonal Pellegrini se hará la perforación para subsanar parte del tema pero tenemos que sacar de El Marginal para redistribuir correctamente en las conexiones de agua”.

“El presupuesto es de $12.000.000 para la solución de este problema y Aysam dice que anda corto de fondos, aunque si el problema fuera en un departamento del Gran Mendoza seguro lo solucionan rápido. Lamentablemente es el relego que nos toca a los alvearenses a pesar de las gestiones que realizamos” comentó el Secretario de Obras y Servicios Públicos.

F.B.