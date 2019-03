La Unión Vecinal de San Pedro del Atuel se convocó en una reunión con el fin de buscar soluciones a la problemática de falta de agua en el distrito. Frente a los reclamos emanados por la comunidad carmensina, el Secretario de Obras y Servicios Públicos de General Alvear Víctor Álvarez reflejó en el aire de F.M. Viñas su punto de vista sobre la situación.

“Hace mucho tiempo que se está trabajando en Carmensa. Lo primero que se obtuvo fue un subsidio del EPAS de $2.000.000 a fin de comprar material para una obra presupuestada en $6.000.000. El municipio puso la mano de obra para ahorra ese dinero”, comentó el Secretario de Obras y Servicios Públicos.

Además, Víctor Álvarez aseguró que “la idea era ampliar la red agua potable en el distrito que incluyera el Puente Colorado que no tenia agua potable, mejorar la calidad de agua potable en la Colonia Rusa y Colonia Italiana con 11 km de cañerías incluyendo un tanque de 50.000 litros que ayudaría con la presión. Esto está todo hecho”.

“Llegamos a una situación donde faltaban elementos que tenía que solventar la Unión Vecinal, que no tenia los medios. Se llegó a un acuerdo donde el municipio abonada el 50% y se encargaba de la colocación”, expresó, quien además se mostró anonadado por una situación de dichos cruzados. “Me sorprendió lo que dijo un miembro de la Unión Vecinal sobre que el municipio estaba en falta y por eso no se podía realizar la solución. Lo niego rotundamente porque hemos estado siempre en contacto y dispuestos con los vecinos de Carmensa. Estamos a la espera que lleguen estos repuestos para poner en marcha el sistema de agua porque lo solicitan los vecinos, la Comuna y el EPAS”, respondió a dichos emanados por algunos vecinos del distrito del sur.

“Los vecinos a la Municipalidad no han llamado. He preguntado cuál es el problema por el cual no pueden abastecer de agua y manifestaron que los problemas son internos y no de las redes. Son conexiones viejas alterables en el tiempo y hay que solucionarlo. Tenemos caños para hacer el recambio y hemos previsto para hacerlo después de visualizar los planos de las redes de cañerías que no están estipuladas concretamente”, agregó Álvarez.

F.B.