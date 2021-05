Desde Vialidad Provincial Zona Sur continúan los trabajando en las distintas calles de nuestro departamento para brindarle a los vecinos una buena mejor calidad.

La gran lluvias que han caído estas últimas semanas en el departamento han ido afectado distintas calles de la ciudad y zonas aledañas en el momento se está trabajando en la Calle 5.

En diálogo con F.M. VIÑAS, el Consejero de Vialidad Nacional Provincial Zona Sur Víctor Álvarez expresó: «Esa calle había quedado muy afectada por las lluvias y se había perdido el material que había y no había una evacuación de agua adecuada, se trabajo sobre esos temas ya pensando en ir perfilandola para en un futuro plan de asfalto», se había asfaltado desde calle Diagonal Carlos Pellegrini hasta Calle Centenario y ahora se continúa una zona que se ha ido poblando en los últimos años.

Vialidad en conjunto con un acuerdo con la municipalidad de General Alvear ha trabajado y lo continúa haciendo en varias zonas, Álvarez agregó: «Se habían estado haciendo muchos pozos con la lluvia que no se había podido llegar con las máquinas, se perfilaba pero no se podía hacer un buen trabajo entonces cualquier lluvia posterior se volvía a cortar el camino», se ha trabajado en las Calle 19, se está trabajando en Calle M y Calle 16, en este momento se trabaja también en Calle 22 de la Calle C al norte.

Se está trabajando con menor personal ya que se hay personal afectado al Covid-19.