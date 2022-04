VETERANOS DE MALVINAS RECLAMAN AL PAMI POR INCUMPLIMIENTOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Luego de la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, donde se presentó el veterano de Malvinas Juan Lazarte solicitando intervención del concejo ante las autoridades del PAMO por el no cumplimiento del Programa Nacional de atención, durante la reunión de la Comisión de Salud fueron recibidos por el delegado local Javier Fagetti y todos los concejales. Mediante la Resolución 191/05, que establece que los veteranos de guerra y ex combatientes de Malvinas pueden elegir a sus prestadores médicos hoy ese programa no está funcionando, por ese motivo los veteranos se encuentran desprotegidos. Ante esta situación, Ricardo Chiapa, Juan Lazarte y Javier Fagetti fueron recibidos por el cuerpo legislativo para acercar a las partes y buscar criterios de solución al problema actual.