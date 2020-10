Luego de conocerse que un agente municipal que cumplía prisión efectiva en su domicilio presentaba certificados médicos a la Comuna para no perder sus haberes mensuales o arriesgar una exoneración, F.M. Viñas dialogó con el concejal justicialista Javier García y con el asesor letrado de la Municipalidad, Dr. Sergio Alonso.

Claudio Parra (46), que tiene rango de capataz, arrastraba una condena por un accidente de tránsito en el que falleció una persona alrededor de 2011. En aquel entonces lo sentenciaron a 3 años de prisión. Pero además lo inhabilitaron para manejar, y esa pena aún seguía vigente. En marzo de este año la policía de tránsito lo paró en un control rutinario y saltó la prohibición para conducir, lo que derivó en su inmediata detención y la posterior condena a 6 meses por quebrantar una pena impuesta por la justicia.

A pesar de coincidir en que el empleado, que ahora enfrenta un sumario administrativo por directivas del Intendente Walther Marcolini, actuó durante los últimos meses irregularmente estafando a la Comuna, ambos entrevistados dieron versiones encontradas entre sí sobre cómo se dio la situación.

¿QUE DENUNCIA PÚBLICAMENTE EL BLOQUE PJ?

El Bloque Frente de Todos fue el que inició a fines del mes pasado un expediente solicitando información sobre el empleado: «Nos enteramos de casualidad de que había una persona que presuntamente estaba trabajando o cobrando a pesar de estar con prisión domiciliaria por quebrantamiento de condena. En ese momento, pedimos vía escrita al Director de RRHH un informe sobre la situación de asistencia de Parra«, explicó el edil.

Siguiendo el relato, García sostuvo que el Director de RRHH accedió al pedido y les facilitó la documentación con los bonos hasta el mes de junio «donde efectivamente el empleado estaba cobrando normalmente e incluso en marco y abril cobró jornada doble por lo que hay un funcionario que ha pasado como que el hombre se ha estado presentando a trabajar. En este periodo él ha pedido licencia a través de un certificado médico por lo que hay ítems que tiene derecho a cobrar y otros que no«.

Ante esto, el bloque justicialista presentó un pedido de informe al Concejo Deliberante «pidiendo al intendente que el Director de RRHH explique la situación y si había tomado conocimiento. Nos quedaban muchas dudas porque al final el Director debería saber cuales son las precauciones ante estos casos que tienen a complicarse«.

En la misma línea confirmó que aun no han hecho la denuncia en la Fiscalía de Estado porque «estábamos esperando el informe» y celebró que el Asesor Legal haya reconocido la irregularidad.

Al ser consultado sobre el médico que firmó la licencia por supuestos problemas psiquiátricos, el concejal dijo «Esto hay que salir a investigarlo o por lo menos ver porque en una parte tiene licencia ordinaria (por vacaciones) pero la mayoría de los meses tiene licencia por salud de Paigós«.

Finalmente, supuso que este hecho se ha dado «por encubrimiento por parte de los funcionarios y médico para con el empleado hasta que la Justicia determine cómo ha sido. Por trascendidos se ha comentado que los funcionarios le han pasado jornadas de trabajo y que Parra le comentó a uno de los directores esa situación a lo que le respondieron que se quede tranquilo que lo iban a cubrir», disparó García.

LA RESPUESTA DEL ASESOR LETRADO DE LA MUNICIPALIDAD

Desde la Asesoría de Asuntos Legales solicitarán que Claudio Parra devuelva hasta el último peso cobrado indebidamente sin perjuicio de la sanción administrativa que pudiera corresponderle por el sumario administrativo ni de la sanción penal que podría estimarle la Justicia.

El Dr. Sergio Alonso respondió a las apreciaciones del concejal García: «Ahora tengo dos preocupaciones, una por el caso del empleado y otra por los dichos de García que acabo de escuchar«, comenzó el letrado.

Explicando la secuencia del ‘caso Parra’, Alonso manifestó: «Por un pedido de informe que pide el Bloque PJ es que esta Dirección de Asuntos Jurídicos toma conocimiento de la situación de Claudio Parra porque el Juzgado Pena Colegiado nunca notificó a la Municipalidad que el empleado había sido imputado por la comisión de un delito y que estaba con prisión con sentencia condenatoria«.

Luego de tomar conocimiento, Alonso acudió al Juzgado Penal Colegiado con el fin de solicitar copias certificadas de todas las actuaciones que dieron origen a la causa y pide comprobante si la Municipalidad fue notificada de la imputación y sentencia condenatoria recaída «a lo que responden que ellos nunca notificaron al empleador, o sea la Municipalidad, ni de la imputación ni de la sentencia«, puntualizó.

«Inmediatamente, con estos elementos, se lo comunicó al intendente quien me das las directivas para que inicie sumario administrativo suspendiendo preventivamente a Parra y erradique las denuncias penales correspondientes por la comisión de un hecho delictivo en la conducta del agente«, asevero el abogado.

Al ser consultado si el agente Claudio Parra estuvo percibiendo sus haberes durante el lapso que estuvo cumpliendo condena efectiva en su domicilio, Sergio Alonso fue contundente y aseguró: «Cobró los meses subsiguientes a estar detenido por la razón que no fuimos notificados de la detención del empleado. No puedo todos los días a los juzgados para ver si hay algún empleado municipal tiene causas con la Justicia. Se supone que debe ser la Justicia la que tiene que comunicarnos«.

Respondiendo a los supuestos del edil opositor, Alonso aseveró

«No había marcado de tarjeta porque estaba de licencia y es falso que se le abonó jornadas dobles. Parra cobró las jornadas que realmente trabajó es decir de febrero y los 7 días del mes de marzo. Para adelante cobraba lo que debía por las licencias que presentaba engañando al municipio»

Refiriéndose a la oposición, Alonso agregó: «Veo con preocupación que desde la oposición que dicen que hace un mes tenían conocimiento de esto y hablan específicamente de carátulas, expedientes, de juzgados y de días que estuvo detenido porqué no se presentaron inmediatamente a la Justicia para denunciar lo que pasaba sabiendo que tienen la obligación de denunciar lo que llega a su conocimiento«

«Livianamente fueron a hablar con el Director de RRHH, que tampoco me consta, a lo que me parece que hechos de esta gravedad fueron a hablar y no a denunciar como hice yo«, concluyó.