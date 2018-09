El concejal Gustavo Vendramin del Bloque PJ comentó acerca de la reunión llevada a cabo por el Consejo de Seguridad departamental, y que contó con la participación activa del Intendente Walther Marcolini.

El tema “seguridad” debe ser algo que este en la agenda departamental ya que esto involucra a todos los actores políticos y sociales del departamento que están compenetrados en buscar soluciones a este fenómeno que crece día a día.

En los próximos días se llevará a cabo una nueva reunión donde se espera contar con la presencia de la fiscalia y los magistrados que una vez más no se hicieron presentes, donde sostuvieron que tienen una agenda complicada y más en horario de mañana, lo que les imposibilitó asistir a esta reunión que se realiza una vez por mes.

Si bien son una pieza muy importante en lo que es la represión y la prevención del delito como un fenómeno multicausal pero tienen que estar todos involucrados para aportar un granito de arena y resolver este problema. El juez Sergio González rendió y aprobó el examen y fue nombrado en San Rafael por lo tanto tienen un nuevo juez de garantía y de control. En el departamento se hará presente un juez que viene Mendoza con todos los inconvenientes que esto atrae.

Hace tiempo que solicitó que los fiscales y jueces tengan domicilio y residan en el departamento porque cuando viene gente de afuera tarda un tiempo en conocer el territorio y conocer la idiosincrasia y cuando comienzan a conocer, se van. Este es otro problema que hace a este fenómeno de la inseguridad. Lo importante es que todos tienen voluntad de querer resolverlo pero se necesita que todos los actores sean participes en esta búsqueda de solución de problemas.

“Estoy contento con el regreso de Modesto Bravo a la Comisaría, ya que es alguien que conoce la ciudad y tiene una basta experiencia y es muy importante que todo el conjunto dirigencial actúe colectivamente para resolver este problema porque a la ciudadanía no se le puede decir que esto se va a resolver el mes que viene o dentro de un tiempo, tampoco se resolverá con un presupuesto, con más móviles y más cámaras, hay que dar respuestas urgentes. La inseguridad es una problemática que no espera hasta mañana, es coyuntural y necesitamos soluciones urgentes”,expresó Vendramin.

Además destacó la participación del Intendente en el Consejo de Seguridad, quien dio un diagnóstico e hizo un análisis acertado de que Alvear tiene problemas importante y que necesita que la justicia esté y actúe y que participe, que conozca el territorio y que los ayudantes fiscales vayan salgan a la calle cada vez que se realiza un operativo.

El ministerio de seguridad tiene que hacer un esfuerzo y poner cámaras no solo en ciudad sino también en los distritos como Bowen y Alvear Oeste. Por lo visto los funcionarios tienen otro tipo de diagnóstico o tienen otra metodología que no coincide con el actuar que tiene el Intendente que sí está a la altura de la circunstancia mientras que sus funcionarios de gabinete no.

Además desde el HCD, desde un pedido del Intendente y de la asociación de abogados se hizo la donación pertinente del inmueble que está en la prolongación de la Avenida Alvear Oeste para que se construya el Poder Judicial y que se espera que se lleve a cabo. Este es un viejo reclamo de los abogados y de la ciudadanía del departamento pero también se necesitan muchas cosas relacionadas en lo que es el ámbito judicial, tales como magistrados que tengan su domicilio real en Alvear y en lo que es la parte penal que el ayudante fiscal vayan a los procedimientos.

Otro de los reclamos es la necesidad urgente de una Cámara del Crimen, Cámara Laboral, una Fiscalía múltiple en el distrito de Bowen y en Alvear Oeste la presencia de una Comisaria como así también en la Marzolina, debido a que ambos cuentan con una gran cantidad de personas que residen en el lugar y ésta es una demanda existente. Como así también que San Pedro el Atuel cuente con dos o tres funcionarios policiales que sean del lugar y conozcan cada rincón.

Muchas cosas quedan por hacer en el departamento y se debe seguir trabajando en el edificio judicial, pero hay que seguir al fenómeno de la inseguridad y no dejarlo de lado, ya que es algo muy dinámico y qué va cambiando y día a día generan desafíos, donde el Estado tiene que estar preparado y resolver este problema de toda la ciudadanía que para eso está y para poder brindar soluciones y no problemas.

A.E