La Unión Social y Deportiva Bowen fue el lugar elegido para empezar con los festejos patrios por las celebraciones del 25 de Mayo. Este miércoles continúan las actividades que este año alberga el distrito del Este.

A raíz del 25 de mayo, anoche en la sede de la Unión Social y Deportiva Bowen se realizaron las actividades previstas con la participación de la orquesta filarmónica del departamento, Mustafá Sol y el ballet municipal de folclore los cuales brillaron para todas las personas presentes.

La delega de Bowen Eliana Manzano compartió unas palabras en dialogo con F.M VIÑAS: «Estamos muy contentos con la convocatoria de toda la gente, son muchos años que vivo en el distrito y la gente gracias a Dios me ha recibido muy bien, no solo ellos si no que también los colegas de la delegación».

Además adelanto las actividades establecidas para hoy «Tendremos un desayuno a partir de las 09:00 hs, contaremos con el tedeum y finalmente el acto protocolar en la plaza distrital si el clima nos acompaña se realizará en el cilindro a la misma hora» destacó.

La directora de cultura Liana Piedrafita también estuvo presente en las actividades: «Fue impactante toda la noche, todos artistas de primera es un lujo todo esto fue una noche preciosa, agradezco a la delegación de Bowen, técnicos y todo el personal que estuvo predispuesto para llevar acabo esta velada tan importante que podemos volver a realizar después de dos años» detalló para F.M VIÑAS

L.L