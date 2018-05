“Es preocupante esta campaña de desinformación que alerta sobre posibles consecuencias ambientales de una actividad que lleva más de 60 años en Mendoza y que en la actualidad está respaldada y avalada por una reglamentación por parte del Estado de la Provincia”.

Con esas palabras, los malargüinos, junto a su intendente, Jorge Vergara Martínez, y organizaciones del sureño departamento, entregaron un petitorio a funcionarios y legisladores a fin que “se garantice el desarrollo de la industria principal de nuestro departamento, cumpliendo las normas vigentes y armonía de nuestro pueblo con el ambiente y pueblos colindantes, el desarrollo de nuestra comunidad”.

Los representantes de los vecinos de Malargüe fueron recibidos en el segundo piso de la Casa de Gobierno por la vicegobernadora Laura Montero; el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés; el presidente del bloque de Senadores de Cambia Mendoza, Diego Costarelli; los ministros de Gobierno, Dalmiro Garay, y de Hacienda, Lisandro Nieri. También estuvieron presentes el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance; el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú.

“No contaminamos”, afirmó categóricamente Vergara Martínez, mientras se escuchaban los cánticos desde la explanada de la Casa de Gobierno, donde se encontraba el resto de los manifestantes. Y agregó: “Científicamente y técnicamente no hay contaminación, por eso también venimos a defender los puestos de trabajo”.

Según dijo el jefe comunal, “tenemos las riquezas dormidas y estamos convencidos que vamos a ayudar al crecimiento de Mendoza”. Además, explicó que el 40% de los petroleros que trabajan en la actividad son de diferentes departamentos, como de Alvear”.

El secretario general del Sindicato Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químicos de Cuyo y La Rioja, Julián Matamala, informó que si no hay respuestas en 30 días al petitorio, tomarán medidas de fuerza, como paro de yacimientos, porque “con los petroleros no se juega”.

Mingorance explicó a los presentes cómo es la regulación prevista por el Gobierno en el Decreto 248 por la Estimulación Hidráulica, donde se garantizan los mecanismos de control de la actividad, desde el punto de vista ambiental. “Nos piden que reactivemos la actividad petrolera, cosa que no hemos frenado de ninguna manera. Si es ese el pedido, vamos a poder darle respuesta. Apenas lo leamos, no vamos a juntar para ver los detalles”, dijo el funcionario y aseguró que “la actividad está aprobada por ley y nosotros lo que hacemos es regularla. “Hay grupos ambientalistas que tienen información errónea de la actividad. Australia y el Reino Unido revirtieron la prohibición, porque hoy la técnica permite no afectar al ambiente y aquí en Mendoza como el agua está primero, tiene un doble control, el de la Dirección de Control Ambiental y el de Irrigación”.

Además, apuntó al diputado del PJ de Alvear Gustavo Majstruk: “Hay algún sector de la política como Majstruck, que en su momento se abstuvo de votar por la estimulación hidráulica y ahora se opone. La ley que fomenta la estimulación hidráulica en el país es del 2014 y la impulsó la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.

A.C