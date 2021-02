Las abundantes precipitaciones de los últimos días pusieron a prueba los colectores pluviales de distintas zonas del departamento, las obras realizadas recientemente funcionaron muy bien evitando calles anegadas y otros inconvenientes para los vecinos. Gracias a las obras realizadas por la Municipalidad de General Alvear en distintos barrios del departamento, se lograron evitar calles anegadas y zonas inundadas, una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos.

“Estoy muy contenta porque cuando me vine a vivir al Barrio Los Ranqueles, hace 33 años, solamente era un pozo, sin casas ni nada. Nosotros rellenamos pero con el tiempo mi casa quedó muy baja y cada vez que llovía se metía el agua hasta las rodillas”, cuenta Marta Astorga, vecina del Barrio Los Ranqueles quien vio como poco a poco, gracias a las obras de la Municipalidad, el lugar cambió en un 100%: “Tenemos veredas, cunetas, ya no se inunda, realmente estamos muy contentos por todo lo que se ha hecho. Anteriormente he perdido muebles y otras cosas por las lluvias, pero ahora todo cambió para bien y es un orgullo tener la plaza que tenemos y el SUM con el que contamos, estoy muy agradecida por todo”.

José Luis Reina es otro vecino del Barrio Los Ranqueles, que vio cómo la zona fue mejorando en infraestructura, que se traduce en mayor dignidad y derechos para los vecinos: “Antes llovía y se inundaba todo así que había que sacar el agua con latas, con tachos, con lo que se pudiera. Pero en esta lluvia intensa y la anterior el agua se fue rápido porque apenas caía se iba por la cuneta, para nosotros es increíble porque no se estancan las cunetas, hay muy buen desagote” expresó. José Luis destacó cada una de las obras realizadas, como cunetas, cordón, veredines, la nueva plaza y el SUM del lugar: “La gente sale a dar una vuelta y llega hasta el barrio porque es un espectáculo, las calles están con adoquines, antes esto era un barrio marginado y hoy tenemos cosas muy lindas, para nosotros es un orgullo”.

Las obras marcan el crecimiento del departamento ya que devuelven derechos a los vecinos, por eso es importante que sean federales y así se entendió desde la Comuna que no solo lleva adelante tareas en Ciudad, sino que también trabaja en distritos, es el caso del Barrio 24 de Noviembre, de Bowen: “El lugar quedó mucho más lindo, es uno de los barrios más nuevos y la realización del asfalto hizo que mejorara mucho la zona ya que ahora, y gracias a esta obra, cada vez que llueve ya no se forman charcos enormes por lo que ahora los vehículos pueden transitar con normalidad, así sucede en calle Artaza que anteriormente estaba horrible y solo se emparchaba pero ahora quedó espectacular gracias al trabajo del intendente”, dijo Gisela González, quien vive en el lugar desde hace cuatro años.

Lo mismo le sucede a Silvia Monzón, del Barrio El Monarca, de Bowen quien después de 27 años de vivir en el lugar pudo ver cómo esta obra se hizo realidad: “En un momento nos pusieron tierra gredosa, después piedras, pero nada funcionó hasta que la Municipalidad hizo el asfalto. Antes no se podía entrar porque era un barrial en cambio ahora los chicos disfrutan mucho, realmente es una gran alegría porque incluso cuando llueve el agua se va rápido ya que también construyeron acequias, algo que antes era impensado”.

Las obras de infraestructura mejoran la calidad de vida de la gente, sobre todo cuando se realizan con esfuerzo y dedicación, para que los vecinos puedan disfrutar de su barrio, de su hogar. Así quedó demostrado durante los últimos días, cuando precipitaron cerca de 60 mm de agua en muy poco tiempo, gracias a estas obras, estos barrios que otrora sufrían las inundaciones pudieron tener una tarde en paz.