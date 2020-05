En horas de la noche de este sábado, una ciclista fue violentamente agredida por dos motochorros en calle Uspallata que intentaron sustraerle el celular pero la acción fue truncada por la intervención de vecinos del Barrio Río Atuel.

El episodio se conoció luego de que la joven Antonella Mailén publicó lo sucedido a través de su perfil de Facebook, dando cuenta que al dirigirse en dirección al este por calle Uspallata divisó a dos personas con el rostro cubierto sobre una moto, color rojo, quienes la siguieron hasta el mencionado barrio.

Allí, uno de los delincuentes se bajó del rodado, alcanzó a interceptarla tomándola del cuello y arrojándola fuertemente contra el pavimento con la intención de robarle el teléfono celular. Ante la negativa de la víctima, los dos malvivientes comenzaron a golpearla en su rostro y cuerpo.

Al escuchar los desesperados gritos, vecinos de la zona salieron en su auxilio y lograron que los motochorros se dieran a la fuga raudamente. Al dar aviso al 911, tras media hora, se hizo presente una unidad policial, en la cual se trasladó a la damnificada a la guardia del hospital «Enfermeros Argentinos» para su asistencia.

La joven testimonió que el móvil la dejó en la puerta de la guardia y se retiró ya que estaban abocados al operativo en el Barrio San Carlos, donde una efectivo resultó lesionada.

«El móvil llegó media hora tarde con un solo oficial me llevó al hospital. No podía caminar del dolor, me dejó en la entrada y tuve que caminar como pude hasta la guardia en el hospital. Me atendieron pero no con la condiciones correctas, nadie me tomó declaración de esto y un oficial me dijo que no hiciera la denuncia porque estaban ocupados e iba a ir al pedo porque me iban a tener 7 horas tomándome una declaración ,donde están los derechos de las personas estamos inseguros estos hdp salen te roban te pegan y la policía, están todos los oficiales ocupándose de un solo asunto y las demás personas???? Vergüenza«, posteó la joven.

F.B. (F.M. Viñas).