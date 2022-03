Nuevamente los vecinos de Real del Padre han planteado reclamos a las líneas de transporte público ya que los colectivos no ingresan a la terminal de ómnibus, generando que los pasajeros tengan que trasladarse varios kilómetros para utilizar los servicios.

En diálogo con F.M. Viñas, el periodista realpadrino Alejandro Méndez explicó la problemática que afecta a decenas de vecinos de dicho distrito: ‘Para utilizar algunas líneas muchos vecinos caminan hasta cuatro kilómetros hasta el Plumerillo porque es hasta ese lugar donde llegan los colectivos‘, y en este sentido comentó que se trata de las empresas La Unión e Iselín cuyas frecuencias nocturnas no realizan el recorrido por el interior del distrito.

‘Hay muchos estudiantes y trabajadores que regresan de Alvear en la frecuencia que a Real del Padre arriba a las 00:15hs y al no llegar hasta la terminal realizando el recorrido por el caso urbano tienen que llegar hasta sus casas caminando con el riesgo que asume esta falencia‘, subrayó.

Por dar dos ejemplos, ‘mas de 30 estudiantes viajan a Villa Atuel y deben bajar en El Plumerillo a las 14 hs, con pleno sol. Otro es el del recorrido de General Alvear – Real del Padre, que deja a la desidia a cerca de 20 estudiantes y trabajadores (muchas veces supera ese numero) en El Plumerillo a las 00:15 hs‘.

Cansados de juntar firmas, año tras años, los vecinos y estudiantes piden de urgencia que alguien los representen y haga llegar el pedido fuerte a vías y transportes: ‘Falta gestión por parte de Vías y Medios de Transporte para solucionar este problema que aqueja a nuestros vecinos porque además no tienen excusa para no ingresar ya que las calles han sido pavimentadas y se ha reparado la terminal‘, indicó Méndez, quien cuestionó que todavía no exista respuesta alguna al pedido de los realpadrinos.