Un centenar de vecinos de Bowen se reunieron en la plaza San Martín a raíz de una convocatoria lanzada en las redes sociales para reclamar mayores medidas de seguridad luego de los últimos hechos delictivos registrados en ese distrito. A la reunión se sumaron funcionarios, legisladores y concejales de distintos partidos políticos.

La cita comenzó a las 19hs frente a la Comisaría 46° y un nutrido grupo de personas acudió a la convocatoria que autoconvocados habían realizado a través de las redes sociales. El subcomisario José González a cargo de la departamental de policía, fue el encargado de escuchar los reclamos y dar respuestas sobre los recursos con los que cuenta la fuerza de seguridad para combatir el flagelo de la inseguridad.

El detonante fue el asalto que perpetraron tres delincuentes armados (capturados en San Rafael) en el comercio «Date el Gusto», ubicado en Av. Sarmiento y calle Malvinas Argentinas, siendo el ejemplo determinante en el pedido de mayor seguridad.

«No puede ser que para todo el distrito haya una sola patrulla circulando«, «Venimos a hacer denuncias y no la reciben«, «No trabajan como corresponde» y «Hay que cambiar las leyes que solo protegen a los delincuentes«, fueron algunas de las frases que pronunciaron los presentes contra el funcionario policial, que en soledad explicó a cada vecino que hizo uso de la palabra. De la convocatoria no participó ningún miembro de la Justicia local.

González señaló que para toda la Departamental Alvear de Policía hay 18 movilidades que se distribuyen por orden del Ministerio de Seguridad entre las Comisarías 14°, 46°, 26°, 64° y los destacamentos: «Debemos aunar el reclamo para que junto con legisladores elevemos el pedido de más recursos para un territorio amplio como es el nuestro«, indicó el Jefe Policial.

Los vecinos coincidieron, en diálogo con F.M. Viñas y otros medios presentes, en darle continuidad al reclamo ya que consideran que por los escasos recursos es imposible prevenir la ola delictiva que transita la región desde hace tiempo.