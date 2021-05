Verónica, madre del estudiante que sufrió el robo de su bicicleta en la Escuela Técnica de Alvear, logró recuperar el rodado abonando el monto que le pidió el delincuente. Pese a la impotencia por pagar algo que era suyo, entiende que no había otra forma de proceder por culpa del lento accionar de la Policía y la Justicia, y contó que en otra oportunidad, un ayudante fiscal ‘se me reía en la cara‘, al hacer la denuncia otros bienes robados.

La vecina contó en diálogo exclusivo con F.M. VIÑAS 96.3 cómo recuperó la bicicleta que estaba en un domicilio del B° San Carlos: «Me llamaron anoche a las 21:30, me dijeron dónde estaba y que si la quería, tenía que pagar $7000», explicó la mujer y aseguró: «La tuvimos que comprar de nuevo, porque sino no la íbamos a recuperar. Veía comentarios en redes sociales que preguntaban ‘¿Para qué la pagué’. Y esa gente sin duda no ha pasado por esta situación, si yo esperaba la orden de allanamiento, seguro la vendían por partes, la cambiaban de casa o se la llevaban a San Rafael y no la iba a recuperar».

En este sentido, planteó: «El año pasado también nos robaron, sabíamos dónde estábamos las cosas, fuimos a la Policía e hicimos todo por la parte legal, pero sin una orden de allanamiento no pueden entrar a una casa».

Además, sobre ese lamentable antecedente, comentó: «Estuve tres días en la Comisaría diciéndole donde estaban las cosas al fiscal, y el Ayudante Fiscal se me reía en la cara. No firmaba la orden y me decía que si yo no llevaba a la persona que realmente me decía donde estaban las cosas, no iba a firmar, o sea, que tenía que mandar al frente a un vecino para que pudieran allanar».

Por último, reveló a nuestro medio otro detalle lamentable de lo que le ha tocado vivir en las últimas horas: «Es increíble la gente que se aprovecha de la desesperación. Me escribió gente de San Rafael diciéndome que la bici estaba allá, que les mande plata por Mercado Pago». Asimismo cerró y no quiso comentar más detalles sobre cómo recuperó el rodado: «Ya no quiero tener problemas, mi bici la recuperé aunque tuve que pagar por lo que es mío, atrasando el pago de boletas y mi hijo tuvo que agotar sus ahorros».

Y de la misma manera que usó sus redes sociales para difundir su pedido, comunicó la noticia que genera sensación felicidad e impotencia al mismo tiempo:

«Hola gente les quiero agradecer por compartir mi publicación. Gracias a Dios pudimos conseguir la bici la tuvimos que pagar. Es increíble lo que siento, es mucha la impotencia de ver como se nos ríen en la cara los delincuentes a la vez que siento alegría porque mi hijo pudo recuperarla. Pero quiero decirte a vos que nos robaste que la próxima ves no te compramos lo nuestro, vamos actuar de otra manera porque la justicia lamentablemente acá en Alvear NO existe!«