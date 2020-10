El presidente de la Cámara de Comercio, Andrés Vavrik, le propuso irónicamente al dirigente social Juan Grabois el asentamiento en tierras en Alvear, en forma de arrendamiento, a cambio del 20% de la rentabilidad neta de sus futuras producciones. La respuesta del grupo liderado por el académico docente de la UBA no se hizo esperar.

En una carta que escribió en su cuenta de Facebook, Vavrik ofrece tierras a los integrantes del Proyecto Artigas (liderado por Grabois), que actualmente se encuentran instalados en un campo de Entre Ríos a la espera de una definición sobre el desalojo.

Esto generó la respuesta del Movimiento Popular La Dignidad Mendoza. Pero antes, recordemos la carta del Presidente de la Cámara de Comercio con varias consideraciones que reflejan la realidad del agro en nuestra región:

CARTA DE VARVRIK AL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS

‘Desde el sur de la provincia de Mendoza me complace informarle que hay decenas de agricultores dispuestos a ofrecerles al “proyecto Artigas” o cualquiera de los movimientos de agricultores usurpadores que usted dirige, la posibilidad de acceder a cientos de hectáreas, en forma de arrendamiento, a cambio de solo el 20% de la rentabilidad neta de sus futuras producciones.

Consideraciones para que sus revolucionarios agro-ecologistas tengan en cuenta a la hora de analizar el ante-proyecto:

– Hay que pagar el derecho de riego, en promedio, deberían pagar por 3 has para regar 1. ( ojo al piojo) Si no pagas te cortan el servicio. No es nada barato.

-Lo que planten hoy, lo van a empezar a cosechar dentro de 4 o 5 años. (Más o menos)

-En primavera las heladas pueden alcanzar los 8 o 9 grados bajo 0, y perder todo el año de laburo.

– En verano hay tormentas, a veces fuertes, el granizo y el viento se pueden llevar toda la cosecha en minutos.

– Generalmente la producción no tiene precio hasta el día de la cosecha, en algunos casos hasta un par de meses después de entregado el producto. No gastaré lineas en explicar las variables.

-Todos los insumos necesarios se ajustan al dólar blue, y los productos de la finca tienen el precio en pesos Argentinos. (Estamos cerca de Chile, pero no tenemos la suerte de tener esa moneda estable, el peso Chileno)

-En las pocas ocasiones que la cosecha viene buena, no se consigue mano de obra porque los muchachos no quieren perder el plan, así que la fruta se pudre en el árbol.

– Hace 140 años que hacemos obras hidráulicas para sostener el oasis, con recursos de los regantes. Después de 15 años que la crisis hídrica nos golpea cada vez peor, seguimos aguantando, pero tal vez, por un fallo de la Corte Suprema de la Nación, tengamos que darle el 25% de cauce del Rio Atuel, a nuestros vecinos del oeste Pampeano que quieren regar los tamarindos y darle agua a las chivas. (en esa no te enojes Juan, el presi banca a La Pampa)

No los quiero asustar, son cosas comunes que le pasan al productor, no deberían abandonar su afán de evolucionar a una agricultura sustentable, por estas pavaditas.

Los esperamos a todos, informo que las labores se hacen en invierno para comenzar el ciclo en primavera, así que traigan abrigo.

A los primero 10 en llegar los esperamos con un varietal del Jorge Rubio y un Zummy en la terminal.

No hay necesidad de delinquir, si hay algo que le sobra a la Argentina es tierra. Siempre se logra un buen arreglo cuando hay ganas de trabajar y producir.

Buen año y Feliz cosecha compañeros!!

Abrazo Grande!’

En las ultimas horas se conoció la respuesta del Movimiento Popular La Dignidad Mendoza a Andrés Vavrik, sobre su propuesta en relación al Proyecto Artigas.

CARTA DIRIGIDA A ANDRÉS VAVRIK

‘Sorprende ver en algunas personas el grado de desconocimiento o ignorancia que persisten en reproducir. ¿Será del mismo tenor del de los españoles cuando llegaron a nuestra América? ¿Será como aquellos que en nuestra Patagonia preferían ver un desierto despoblado ahí donde se desarrollaban culturas originarias?¿O será de aquellos que prefieren ver en lxs pobres la causa de la pobreza y no en la usura, en la expoliación de los bienes comunes y en la explotación de trabajadoras y trabajadores que a lo largo de nuestra historia la oligarquía y su espectro han practicado con el pueblo?

Le comentamos que el señor Grabois y los movimientos sociales a los que tanto insulta no tenemos que venir a ningún lado, porque ya estamos acá. Y como no las menciona en su escrito, le contamos de paso que las compañeras son mayoría entre nuestrxs trabajadorxs. Profundo desacierto el desconocernos, rasgo central de quienes se sienten el ombligo del mundo y no conocen más allá de lo que los han acostumbrado.

Le contamos además que desde el sector de la economía popular, del que Grabois es uno de sus tantos referentxs, ya desarrollamos desde hace años experiencias exitosas del modelo de agricultura que pregonamos.

Soberanía Alimentaria se llama, por si está interesado en estudiarlo, conocerlo. Eso sí, le advertimos que tiene marcadas diferencias con su modelo de patrón, y no acepta insultos o suspicacias en relación a la problemática de consumo, ya que por si no lo sabía desde las organizaciones en que nos nucleamos trabajamos también con dispositivos que intentan mitigar y trascender ese flagelo de las drogas del que los grandes ganadores en su modelo de sociedad se han beneficiado y que profundizan.

Gustosxs de discutir el modelo productivo agrario de nuestra provincia, y por qué no el general, cuando quiera. Tenemos mucho para contar de los trabajos que realizamos, productivos y socio-comunitarios, que por lo visto muchas veces la ceguera de clase no permite ver.

De hecho hace años que venimos insistiendo en eso con los gobiernos provinciales, programas y proyectos presentados, pedidos de tierra para esto que usted dice incluído. ¿Pero sabe qué ocurre? Cuando ven que la cosa viene en serio y se les caen esos discursos estigmatizantes, y quedan en evidencia los privilegios de algunos por sobre la mayoría, rompen toda posibilidad de construir una política de Estado para el sector.

No hay con qué darle a las mentes colonizadas, o mejor, sabemos que sí, pero es un proceso de largo recorrido social y cultural, político, que muchxs de nosotrxs (por propia experiencia decimos) venimos realizando. Porque pensar en una sociedad igualitaria, en la que quepamos todxs, digna, y plena de derechos, no es lo mismo que el pensarse en una sociedad en la clave única del tener para ser, de patrones y súbditos, que después nos dan presidentes que piden perdón al rey por habernos liberado de su yugo.

Después de todo quizás coincidamos y podamos también hacer juntxs la reflexión sobre qué otras emancipaciones aún nos quedan como comunidad por realizar.

Seguiremos construyendo, hasta que la dignidad se haga costumbre!’

