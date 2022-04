El ministro de Hacienda de La Pampa, el alvearense Ernesto Franco, quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que se conociera el fragmento de un video en el que se escucha pedir que se deje de grabar una reunión en la Cámara de Diputados, y que tampoco se tome la versión taquigráfica en el recinto, para hablar del manejo de fondos y una aparente movida para que la empresa estatal PAMPetrol pagara menos impuestos.

«Vamos todos presos», lanzó el funcionario provincial en una reunión que se dio el 13 de diciembre pasado, al presentar el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 y el video de la sesión volvió a tomar relevancia este martes.

Al comienzo del video se escucha una primera voz que plantea las intenciones del Ministro: “¿Querés quitar la grabación? Ah, si se puede suspender la grabación dice el Ministro”.

“Estamos por Zoom, ¿podemos parar la grabación? ¿Paramos un segundo?”, insiste luego la misma voz.

“Se convierte en una reunión secreta”, se escucha bromear a otra persona a los pocos segundos.

“Bien, Ministro. Estamos parados”, le confirma otra al funcionario.

“Perdón, hay versión taquigráfica: ¿tampoco?”, le consulta al Ministro a otra persona.

“Se corta toda comunicación con el mundo”, señala alguien más en el lugar, también a modo de broma.

Franco, al tomar la palabra y antes de tocar los temas, también se refiere con ironía a la profesional que trabaja en el lugar: “Ah, está la taquígrafa ahí atrás… pierde el empleo ahí”.

Luego, tras confirmar que se había dejado de grabar la reunión, Franco desarrolló su idea alrededor del dinero que debía ingresar al Estado por parte de la empresa de energía hidrocarburífera: “Evidentemente, le digo a todos, nosotros cuando empezó el tema de Pampetrol, nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar impuesto a las ganancias. Pero Pampetrol no entendía el tema: me pagaba el IVA. De ahí vamos todos presos, muchachos”.

«Esta es toda la verdad: me pagaba el IVA. Por eso le exigíamos y por eso el pago de estos 200 millones en tres cuotas. Entonces, qué se hizo en pagar el IVA y un 18% o 20% más para disimular. El resto, lo capitalizábamos. Esa es la verdad: la creamos para no pagar impuesto a las ganancias y no lo entendían. Esa es la verdad: no lo entendían. Y tenían la plata”, afirmó el funcionario.

A su vez, mencionó a uno de los directores titulares de Pampetrol, que pertenece a la oposición, quien ya había denunciado que esos fondos se habían derivado a la campaña electoral: “Entonces, cuando lo exigimos y lo entendieron, pagan tres cuotas y después me entero que Hugo Pérez dijo que era para pagar la campaña. Entonces, Hugo Pérez debió haber reaccionado y haber dicho: ‘Che, páguenle algo para que no sea tan evidente lo que estamos haciendo. Esto es la verdad, a esto voy yo. Y lo tenemos re claro al tema. No lo quiero grabar porque vamos todos…”.

El comunicado del ministro

El video comenzó a circular en redes sociales este martes. Horas después, Franco emitió un comunicado para contextualizar sus palabras.

“Expliqué a los señores diputados los fundamentos del reclamo del pago de alquileres por el uso de los bienes e instalaciones provinciales afectados a la explotación hidrocarburífera, se realizaba para preservar el patrimonio provincial y las responsabilidades propias de los funcionarios públicos, además de las eventuales consecuencias penales en caso de que no hubiéramos concretado el reclamo pertinente”, dijo en el comunicado.

“Solicité se dejara de grabar la sesión, puesto que se iban a ventilar cuestiones relativas a la relación entre el Estado Provincial y Pampetrol S.A.P.E.M. que involucraban un proceso de negociación entre una parte pública y otra parte privada con mayoría estatal y que tenía incidencia en la situación económica y comercial de la última”, añadió.

“Expliqué entonces que a Pampetrol se le reclamaba desde mi área asiduamente el pago de los alquileres (ya que solamente abonaba el IVA), lo que había motivado que enviara las notas de reclamo correspondientes. La negociación derivó en un pago en efectivo de 132 millones de pesos en tres cuotas por parte de Pampetrol S.A.P.E.M., quedando un remanente de 529 millones que el Estado Provincial se comprometía a capitalizar”, continuó.

“Resultaría una injusticia que mis expresiones descontextualizadas invaliden y/o menoscaben la política energética de la Provincia de la Pampa, que desde el año 2003 a la fecha de manera consensuada y sostenida venimos construyendo”, finalizó.