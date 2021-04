Se inicio la inscripción para la vacuna anti covid-19 para adultos mayores de 60 años, desde la Oficina del Adulto Mayor se seguirá brindando ayuda a los adultos del departamento.

Hasta el día lunes la inscripción solo era para los adultos mayores de 70 años, desde la municipalidad se brindaba ayuda para realizarla y desde el día de hoy ya se pueden empezar a inscribir adultos mayores de 60 años, desde la Oficina del Adulto Mayor el coordinador Emanuel Navarro, en diálogo con FM VIÑAS, expresó: «Hoy justamente se comenzó con la inscripción para vacunas para covid-19 a partir de los 60 años, cosa que hasta el día de ayer no estaba habilitado y hoy ya se habilitó, seguimos en los mismo puntos».

Muchas de las personas que están en el rango de edades para recibir la vacunación no saben o tienen quien los ayude con la inscripción por eso desde la municipalidad se brinda la ayuda, Navarro agregó: «Muy concurrida, llevamos al rededor de 2300 inscriptos, hoy ya con los de 60 años en la parte céntrica, en la zona céntrica llevamos algo de 60 inscriptos así que la concurrencia muy buena», desde el área no solo se los ayuda con la inscripción sino también si los adultos no cuentan con correo se brinda uno institucional para después informarles la fecha que deben presentarse en el vacunatorio.

Se recomienda que sigan los protocolos y que no salgan los adultos mayores porque la segunda ola esta entre nosotros, Emanuel expresó: «Con el rebrote hay que tener mucho cuidado, salir lo menos posible, sabemos que es un poco complejo que quieren disfrutar salir; nosotros también tenemos el teléfono de la linea municipal 422605 que es para el tema de algún pago de servicio esencial que no pueda realizar por falta de movilidad o algo para que no hay aglomeramiento de gente, nos llaman y hacemos el pago de algún servicio esencial».

Los puntos de inscripción son, en Alvear en Av. Alvear Oeste 650, en Alvear Oeste en la Delegación distrital ubicada en Urquiza 170, en Carmensa en la Delegación de San Pedro del Atuel en la calle José Martínez y Bowen en el TecnoSum ubicado en la calle Mitre y Sarmiento.

•C.F.