Se acerca el período estival y con este la búsqueda de opciones para el esparcimiento personal y familiar tanto en la provincia de Mendoza como en otros lugares de la Argentina o bien fronteras afuera.

La Dirección de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, brinda sugerencias para que las compras y contrataciones estén protegidas siempre.

En la etapa de búsqueda de alojamiento

• Si busca hospedaje a través de Internet, se recomienda ingresar en sitios de internet seguros y recomendados por otros usuarios.

• Se recomienda hacer captura de pantalla (o tomá una fotografía nítida de la imagen en la computadora) de la publicidad observada: ofrecimiento, condiciones y precios, y conservar esa prueba en caso de incumplimiento.

• No es recomendable aceptar una propuesta que contenga imágenes de tipo ilustrativo, solicitando en su lugar las fotos reales del lugar que se va a reservar (espacios internos y externos), junto con una referencia clara de la ubicación. Esto permitirá conocer de antemano la propiedad y tener una idea clara de las distancias respecto de la ciudad, el mar o ríos, u otros lugares de interés.

• Antes de confirmar la reserva y depositar o transferir dinero, debe asegurarse de que se trate de una empresa inmobiliaria de la zona o de un particular con excelentes referencias. Una opción para obtener esos datos es comunicarse con los entes de turismo de las localidades y usar las redes sociales y buscadores de internet para chequear la reputación de quien ofrece el alojamiento.

• Se recomienda alquilar en hoteles, cabañas o espacios similares habilitados para tal fin, y sólo acudir a la oferta particular de hospedaje de ser estrictamente necesario.

Antes de contratar con una agencia de viajes

Ingresar al sitio del Ministerio de Turismo de la Nación y verificar si la empresa de viajes se encuentra autorizada por ese organismo, por medio del siguiente enlace:

http://servicios.turismo.gob.ar/agencias/list

Al elegir la empresa de transporte de pasajeros

Como usuario, también se puede observar en línea si una empresa de pasajeros está habilitada por la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) ingresando al siguiente enlace digital:

https://consultapme.cnrt.gob.ar/empresas_habilitadas

En la etapa de estadía

• No firmar ningún documento que comprometa por el cuidado de elementos que no se encuentren en la vivienda, departamento, cabaña u otro.

• Conservar copia del contrato que haya firmado o de los comprobantes de pagos (reserva, transferencia, cancelación total, u otra constancia).

• Si no se cumplen las condiciones acordadas (características de la vivienda o montos informados, por ejemplo), se debe hacer el reclamo y dejar constancia a través de correo electrónico o nota por duplicado con firma de recepción.

Para iniciar una denuncia, al regreso o durante la estadía, es posibles hacerlo por medio de la Ventanilla Única de Reclamos de Defensa del Consumidor, al siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/formulariodefensadelconsumidor/formulariodedenuncias

Por otras dudas, comunicarse con la Dirección de Defensa del consumidor de Mendoza al número 148 o a través del correo: defensa-consumidor@mendoza.gov.ar