El fenómeno de usurpación de terrenos registrado en varios puntos del país ha alcanzado a nuestro departamento en las últimas ya que en un lote de 2500m2 ubicado en calle Mendoza al 255 ha sido tomado por un grupo de personas, quienes ya están limpiándolo y colocando estacas. F.M. VIÑAS habló con la familia damnificada.

Miguel Millán, propietario del terreno usurpado, se mostró disconforme con la casi nula actuación de la Justicia al momento: ‘Presentamos la escritura, los planos y la documentación ante la Justicia y la Municipalidad, pero ayer no fueron al lugar. Me tomaron la declaración en la Unidad Fiscal y la policía fue a donde está esta gente pero no a nuestro domicilio‘, sostuvo a F.M. VIÑAS.

Al ser consultado si mantuvo dialogo con el grupo de hombres que se apostado en el lugar, Millán aseveró: ‘Me contestaron que ellos estaban porque les habría vendido el terreno el sr. Miguel Ángel Ceballos alias ‘Chombita’, presidente de la comisión del B° San Carlos, a lo que me acerqué a hablar con él y me aseguró que él no vendió nada, solo se los cedió’.

‘Ellos me informaron que tienen un papel tipo recibo de la compra de esos terrenos y algunos vecinos me dijeron que los habían estado ofreciendo y vendiendo‘, sostuvo.

En la misma línea graficó que el terreno estaba alambrado ‘aunque no habíamos alcanzado a tasarlo porque empezamos la sucesión por el fallecimiento de mi madre, proceso que con la pandemia se retrasó. De hecho le permitíamos a un señor amigo de apellido López que corta leña, que guardaba sus herramientas allí y mantenía limpio el terreno‘.

Como primera medida, y en medio de una situación amarga, la familia se comunicó con autoridades municipales ‘que nos dijeron que iban a ir los fiscales pero nunca fueron‘, agregó.

Finalmente solicitó que la Justicia actúe como corresponde ‘porque puede generar un efecto dominó y cualquiera va a venir y usurpar sino frenamos esto ya‘.