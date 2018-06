El diputado Gustavo Majstruk habló acerca del bochornoso episodio que protagonizó la comisión de Derechos y Garantías que se hizo presente en el departamento y que tuvo que sesionar en las veredas del Honorable Concejo Deliberante.

“Que la comisión tenga que sesionar en las veredas del HCD de General Alvear cuando justamente estás instalaciones se han utilizado hace poco, en donde estuvo con la comisión de Economía y hoy porque hubo un enojo por parte de algunos Diputados de Cambiemos y de la presidente del Concejo que no ha querido facilitar las instalaciones. Nosotros la semana pasada en la sesión de sobre tabla diputados informamos eso a la presidente de que por pedido de los 9 empleados que habían sido pasado a disponibilidad en el municipio Alvear, se iba a sesionar en el Concejo, los concejales pidieron formalmente el recinto para sesionar y no se les prestó”, explico Majstruk.

Básicamente lo que hace la Comisión de Derecho y Garantías, es velar por los derechos de cada uno de los integrantes de la provincia como lo hizo el día de ayer, escuchando la solicitud de estos 9 empleados qué “casualmente” pertenecen al partido justicialista. Empleados que tienen fojas de servicios intachable, con un desempeño en algunos casos hasta 26 años de servicio, por lo que esto es una decisión arbitraria que tomó el Intendente y se espera que se puede rever, porque la mayoría de estos casos terminan en acciones legales que termina pagando el pueblo General Alvear, no en esta gestión sino a las gestiones posteriores.

“La comisión de derechos y garantías justamente tiene la función de escuchar y tomar una decisión y en el caso de que se encuentre que hubo un tipo de arbitrariedad o persecución política se termina accionando a la justicia como corresponde. No se han hecho presente legisladores de cambiemos, incluso llama la atención de que se hayan enojado de que esto ocurriera así, ellos hicieron un par de llamadas telefónicos algunos concejales, así que se vivió una situación bastante bochornosa porque es la comisión que justamente tiene que velar por los derechos de los mendocinos y en este caso en donde fueron invitados por los empleados, me parece una acto de grandeza por parte los diputados y una pena que porque se vea una cuestión política o partidaria cuando la comisión no tiene signo político”, sostuvo Majstruk.

Por lo visto cero diálogo y tolerancia es lo que ha primado en esta gestión. Que en diputados se pida en la sesión de tablas y que después se enojen porque se les pasó por alto de no haber protestado en el momento en que tenían que protestar es muy bochornoso, independientemente del partido político y del motivo cuando se presupone que hay derechos vulnerados.

La comisión recibe o se dirige al lugar de los hechos y lo que hicieron ayer los diputados deja mucho que desear y no hay otro motivo. Majstruk hablo con los concejales del partido justicialista porque fueron recibidos por estos concejales hace 2 semanas y los empleados cuando apenas ocurrió esto y manifestó la sencillez de la situación vivida ayer, debido a que él fue Presidente del HCD y que no se necesita ser concejal para pedir el uso del salón San Martín Entonces es una pena que no se haya podido utilizar justamente para un tema tan importante como es el caso de tener empleados y que se haya hecho presente la Comisión de Derechos y Garantías en el departamento, es algo que debe dejar buen precedente, pero realmente lo que sucedió ayer, es algo que quedará para la historia.

A.E