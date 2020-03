Una situación desesperante se vivió cerca de las 16h de este martes en la Terminal de la Ciudad de Mendoza en un colectivo de línea de la empresa La Unión S.R.L. que se disponía a partir con destino a General Alvear.

Es que en minutos antes de salir y con el total de los pasajeros en el interior de la unidad, una señora le comentó a otra que venía de Brasil por lo que al escucharla el resto descendieron y dieron aviso a personal de la empresa de transporte.

El testimonio fue de Julieta Sánchez, quién publicó en su perfil de Facebook:

“Hoy en el colectivo de las 16hs de La Unión SRL viajó a GENERAL ALVEAR una señora que venía de Brasil. La misma tiene problemas de motricidad, por lo que la persona que la acompañaba la subió al micro. Esta última iba protegida con guantes y demás, pero la mujer no dio aviso a la empresa de su estado creando una gran situación de riesgo para el resto de los pasajeros. Se lo comentó a una señora amiga que también iba en el colectivo y otros pasajeros escuchamos de su viaje. Después de esto nos quejamos ante la empresa, se llamó a la policía y al personal de salud de la Terminal de Mendoza. La respuesta del personal de salud, (el cual se ve en las fotos no usa ninguna protección al ponerse en contacto con esta mujer), fue que tenía autorización de viajar por 24hs desde su llegada al país y que no tenía ningún síntoma.

Le habían hecho firmar un papel para dejar constancia de que se sentía bien y así la dejaron viajar. Esta mujer debería estar en CUARENTENA, no paseándose por todos lados y poniendo en riesgo a las demás personas.

Sabemos que los síntomas de Coronavirus pueden aparecer 14 días después, que ahora se sintiera bien no excluye la posibilidad de que este enferma y haya contagiado al resto de los pasajeros y choferes. La respuesta que nos dieron al resto fue que subiéramos al mismo micro y nos sentáramos alejados o cambiáramos la fecha del pasaje.

Varios accedimos a cambiar el pasaje pero otros no lo hicieron. El verdadero problema es que los supuestos protocolos no están funcionando como deberían, no puede ser que tenga 24hs para circular libremente cuando podría estar enferma contagiando y llevando el virus a General Alvear y a los otros lugares donde estuvo sin que la controlaran.

Sabemos que Brasil se encuentra entre los países de alto riesgo y lo que hizo esta señora es muy negligente, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos pero también a los que nos rodean. El virus se contagia muy fácil y son 4 horas de viaje en un micro totalmente cerrado. ES NECESARIO QUE SE TOMEN MEDIDAS URGENTES CON TODOS LOS PASAJEROS QUE LLEGAN EN ESTE MICRO A GENERAL ALVEAR. QUE SE ACTIVEN LOS PROTOCOLOS COMO CORRESPONDEN POR EL BIEN DE TODOS”. (SIC)

