Pablo Reyes, Director de Desarrollo Social, anunció que se hará un relevamiento en importantes barrios de General Alvear.

El mismo iniciará el lunes a partir de las 08:30 horas.

“Allí arrancaremos con este Relevamiento Nacional de Viviendas y Barrios Populares, a través de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Éste se está haciendo en varias provincias”, explicó.

Acerca de los lugares donde se trabajará, dijo: “Los barrios se seleccionaron desde la nación. Se trata del barrio Circumbalación, el Matadero, el Desvío y algunos otros barrios de Bowen. Los vecinos deben saber que irá gente de ANSES, de organizaciones sociales y técnicos del municipio. También la gente debe tener en cuenta que toda la información que se les pedirá será para uso del estado y completamente confidencial”.

“Esto permitirá a futuro tomar decisiones más acertadas. Hay un 40% de posibles beneficiarios de pensiones y planes que no los perciben porque no saben cómo hacerlo o que estas ayudas existen. Esto se descubre cuando uno va a esas casas y encuentra, por ejemplo, a una persona discapacitada que tenía una pensión y la dejó de tener o que no sabía que podía tenerla, o que sabía pero nunca hizo los papeles correspondientes”, añadió.