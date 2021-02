Lucas López fue invitado a correr la primera fecha del campeonato 2021 de Fórmula Renault 2.0 con el Gabriel Werner Competición. La posibilidad de este salto en su carrera se debe a que marcó uno de los mejores tiempos en las pruebas que la categoría tuvo el pasado lunes en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. A la espera de reunir el presupuesto para estar en la competencia nacional, el realpadrino hizo un balance positivo de su entrenamiento en Buenos Aires.

En diálogo con FM VIÑAS, el piloto Lucas López habló de los entrenamientos en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en una práctica abierta de la Fórmula Renault 2.0. «El equipo se quedó contento con el tiempo que hice y por cómo me adapté al auto. En la mañana arranqué girando en 1:29.800, casi 1:30 y en la tarde terminé girando en un tiempo de 1 minuto, 27 segundos», explicó y aclaró el condicionante que tuvo en esa segunda tanda: «Lo bueno de ese tiempo es que lo hicimos con gomas que tenían casi 60 vueltas. Y en parciales y tiempos, estuvimos parejos y en todas las vueltas mejorando».

Por este desempeño, el realpadrino comentó: «Quieren que corra la primera fecha, pero como decimos siempre antes de un evento, el tema presupuesto nos juega una mala pasada». Esto se debe a que el Gabriel Werner Competición no costea el monto total que se necesita para cada fecha del campeonato y por esa razón, Lucas explicó: «Hay que hablar con el equipo para saber qué números necesitan para saber si se puede correr. Y si no, estoy contento igual por la buena experiencia y quiero agradecer a todos los que me ayudaron a cumplir este sueño».

Pese a esta situación que intentará solucionar, aseguró que la prioridad es llegar a un acuerdo con el equipo del padre de Mariano Werner (campeón del Turismo Carretera). «La es ir ahí porque sabemos como van los autos y son muy confiables», resaltó, en comparación con otro monoplaza que probó previamente, y agregó: «Me felicitaron y es un orgullo para mi que gente tan importante me haya visto».

Por otro lado, saliendo de lo que pasó dentro de la pista, también detalló la experiencia que vivió durante todo el fin de semana. «Llegué el sábado a la mañana, vi las finales de la Fórmula, TC 2000 y Súper TC 2000. Conocí a varios pilotos, como Facundo Ardusso, el Pato Silva, Leonel Pernía, Exequiel Bastidas (Súper TC 2000) y Eugenio Provens (Renault, TC 2000)», contó con alegría y también se refirió a la preparación complementaria para salir a pista: «Tuvimos cursos, presentación y charlas con una psicóloga deportiva, que ayuda mucho».

