El Diputado Gustavo Villegas en la mañana de ayer jueves, antes de la reunión del ciai en dialogo con FM. Viñas expresó lo siguiente:

“Creemos que va a haber una rica discusión en el comité técnico del que participan cuatro integrantes por provincia, para después pasar al comité ejecutivo general del que participan todos los integrantes del CIAI”.

“El marco es respetuoso siempre para la provincia de Mendoza en general, siempre dijimos que si a las energías limpias con la condición de Portezuelo, siempre dijimos que si al trasvase y a recomponer el ambiente de La Pampa, dijimos que si a las obras para tener más agua, pero siembre bajo nuestra realidad y condiciones, no como ellos que lo han hecho por política”.

“No podemos dejar que se pierdan más fincas por la falta de agua, hace 8 años que tenemos crisis hídrica, real, medida y comprobable. Los productores pagan agua por veinte hectáreas y reciben por 10”.

“Nosotros hemos dado a conocer esta situación a la Nación en cada uno de los documentos que se va a presentar a la corte en caso que no llegar a un acuerdo. Nos hemos expresado públicamente en todos lados y ellos siguen con la provocación, la ultima la del banderazo, diciendo que no hay agua culpando a Mendoza, no es real toda esta fantasía política, en la cual un medio local parece el vocero de La Pampa”.

A.C