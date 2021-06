Alejandro David trabaja en una empresa de delivery local y este martes le dieron dinero de más para pagar una cuenta. Cuando lo descubrió fue a devolver el dinero y se volvió viral por el buen gesto.

La historia de Alejandro conmovió a todo el departamento, ya que el joven de 20 años que trabaja en la empresa de delivery «Al Toque», devolvió $10.300 que le habían sido entregados de más para pagar una cuenta. Pasadas las 10:30 horas de este miércoles, Alejandro concurrió en su bicicleta al domicilio de una mujer mayor, que tenía que pagar una cuenta en una tienda de ropa de ciudad.

«Nos llamó una señora y nos dio el ticket que decía $4.300, la mujer me dio el dinero, ella no lo contó y yo tampoco. Salí de ahí y me paré a comprar un cigarrillo, cuando saco plata se me cayó todo el dinero y ahí vi que era muchísimo, me fijé de nuevo en el ticket y descubrí que era mucho y me sobraban $10.300 pesos, no compré nada cigarrillos y fui directamente a la casa de la señora», dijo a SITIO ANDINO el joven «toquers».

Según el relato del cadete la mujer le discutía que le había dado bien el dinero, «me porfiaba que estaba bien que no me había mal la plata, me seguía insistiendo que el dinero dado era el correcto hasta que le mostré los billetes. Ahí se lo devolví y me dijo que era todo el aguinaldo, es una señora mayor que tenía que pagar una cuenta en la tienda», relató.

El joven, que es oriundo de Real del Padre y desde hace cuatro años vive en la ciudad de Alvear, estudia y trabaja en esta empresa de delivery. Si bien reconoció que se puso nervioso nunca pensó en otra cosa que no fuera devolver el dinero, «era mucha plata y que no era mía, me sorprendió… pero nunca pensé en no ir a devolver el dinero que no era mío, me quedé mirando la plata y luego salí en la bicicleta a la casa de la mujer».

•Fuente: Sitio Andino.