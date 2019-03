En la mañana de este viernes un hombre se encadenó a uno de los bancos de la plaza departamental “Carlos María de Alvear”. Se trata de Víctor Amorós, actual propietario de una estación de radio local, que tomó esta extrema medida por los últimos sucesos que le han sido propios. Los detalles.

En contacto con la prensa local, Amorós comentó que una motocicleta de 1500cc de su propiedad está secuestrada por una deuda de $38.000 que corresponden a una seguidilla de infracciones viales que le han labrado en diferentes momentos agentes de policía vial. Víctor pide una solución a su problemática.

Cabe destacar que el total de la sumatoria de multas supera considerablemente el valor del ciclomotor.

“No me dan carnet por mi diabetes, pero mi vida ha sido manejar. Fui chofer de colectivos en Buenos Aires durante 20 años y siempre tuve movilidad”, agregó el hombre, quien explicó: “Tengo fisura de rotula y por eso con esto me cortan las dos piernas”.

Respecto al procedimiento que debe realizar alguien en su estado para recuperar el rodado, reseñó: “Hablé con la policía pero no pueden hacer nada ni modificar los montos. Tengo que pagar $11.000 de entrada y no puedo, hace dos meses que no puedo comprarme los remedios porque soy jubilado”.

“Me voy a quedar acá hasta que las velas no ardan”, sentenció a pesar que un agente policial se hizo presente para disuadirlo de deponer su accionar.

