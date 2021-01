José Luis Matellanes sufrió un vuelco en la entrada a Real del Padre, viniendo desde Monte Coman. El alvearense viajaba desde Mendoza hacia General Alvear, pisó la banquina, perdió el control y se accidentó, por lo que fue hospitalizado.

Este viernes a las 14:25 hs aproximadamente, se produjo un vuelco de una camioneta Renault Oroch, la cual manejaba José Luis Matellanes. El alvearense de 53 años contó que estaba viajando desde Mendoza hacia General Alvear, iba solo en el vehículo se produjo porque pisó la banquina y perdió el control. Luego de eso, el rodado terminó con las cuatro ruedas hacia arriba sobre el asfalto.

Tras el siniestro, la ambulancia de Real del Padre trasladó al ex Titular de ANSES hacia el Hospital Enfermeros Alvearenses para realizar los análisis pertinentes al único implicado en el este vuelco. Por el momento, no hay precisiones acerca de los daños que le provocó el vuelco, aunque no sufrió lesiones graves.

•L.A.