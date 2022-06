Luciano Cabral (27), volante argentino nacionalizado chileno, atendió al diario chileno La Tercera y habló de su vida tras las rejas. Después de verse involucrado en el homicidio de una persona a principios del 2017, el ex seleccionado Sub 20 con la Roja recibió una condena de nueve años y medio de prisión.

Pronto podrían darle libertad condicional. ‘A principios de septiembre tengo que estar frente al juez para que él determine si me concede o no el beneficio’, comentó el ex Argentinos Juniors, quien se encuentra en un penal semiabierto para reos de buena conducta, en San Rafael.

Cabral, por cierto, es el único interno de su zona que tiene la chance de poder salir a trabajar: ‘Me lo he ganado con el comportamiento y la conducta a través de todo este tiempo que llevo privado de la libertad’ Hoy les transmite su experiencia a diversos jóvenes en el Sportivo El Porvenir, un humilde club de la localidad.

Respecto a su participación en el mencionado ilícito, Cabral fue claro. ‘Me arrepiento de haber estado ahí. Me arrepiento de lo poco o mucho que hice en esa situación, me arrepiento con todo mi corazón. Por el resultado, por cómo terminó la situación y por todas las cosas que yo también perdí’, afirmó.

Sin ir más lejos, su relación en el hecho delictual hizo que muchas personas se alejaran de él, ‘duele, porque al final del proceso ves caras y no corazones. Muchas veces lo que te lastima allá adentro es decir ‘cuántas veces hice por este o por aquel’, y hoy en día ni siquiera me escriben para saber cómo estoy o cómo está mi familia’.

Finalmente, de cara al futuro, Luciano Cabral reveló que sueña con defender a la Roja adulta. ‘Cuando uno sueña, sueña en grande. Uno de mis sueños es poder volver a jugar a la pelota, en lo posible en Chile, y ganarme un lugar en la selección mayor y llevarla a un Mundial’, sentenció.