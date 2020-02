Saúl Jiménez es un albañil que se encuentra trabajando en una obra de reconstrucción de un comercio que hace un tiempo se incendió en Alvear Oeste. Allí, encontró entre unos escombros la suma de 250 mil pesos en efectivo y sin dudarlo, los devolvió al dueño del comercio.

Debido a que el local había sufrido un incendio, el dueño, Oscar Calvo, pensó que la suma de dinero se había quemado, pero más tarde fue testigo del noble gesto y a través de las redes sociales expresó: “Mis queridos amigos, quiero que vean a esta persona, se llama Saúl Jiménez. Encontró entre los escombros dinero, sin dudarlo fue y me lo entregó. Alvear tiene muy buena gente… Saludos a todos”.

“Me avisaron que se había incendiado el local de Calvo y un par de días después me llamaron para pedirme que diera una mano en lo que era sacar todos los escombros, el techo que se había caído encima de todo. Estaba trabajando ahí y, sacando la mugre, me encontré una suma de dinero importante, de 250 mil pesos”, dijo y agregó que el dinero simplemente había caído y el fuego no lo alcanzó debido a la presencia de los escombros.

“La verdad es que en mi vida había visto tanta plata junta, vivo en una finca y nunca tuve esa cantidad de dinero en la mano, por lo que quedé sorprendido, pero quedarse algo que no es de uno pienso que es erróneo, así que sobre la misma salí y le dije al dueño del local que había encontrado una suma importante de dinero y se la devolví en el acto”, añadió y aseguró que tanto el hombre como su hijo y la esposa se mostraron emocionados y alegres de saber que no habían perdido todo en ese incendio.

“Se largaron a llorar, me abrazaron, me agradecieron un montón. El agradecimiento es mío para ellos porque puedo estar trabajando ahí en este momento. Si bien me dieron algo de dinero, para mí la recompensa más grande es saber que tengo ese trabajo al menos por un tiempo”, destacó.

La familia de Saúl se compone de su esposa y cuatro hijos, por lo que trabajar es por supuesto, fundamental en su vida.

F.B.