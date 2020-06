ANSES es hoy, más que nunca, uno de los organismos dependientes del Estado más importantes en materia de contención económica debido a la desesperante situación que atraviesan muchas familias. Desde la Unidad de Atención Integral San Rafael, Cristina Da Dalt explicó cómo están adecuándose a la nueva normalidad y qué tramites se van reactivando.

“Nos hubiera gustado no estar en pandemia pero es un desafío trabajar desde nuestro lugar para ayudar a la gente en cuanto a los trámites de los beneficios que Nación ha generado para paliar la situación de muchas familias argentinas”, confesó la Gerente de la UDAI San Rafael.

Al ser consultada por la atención, Da Dalt confirmó que “en estos momentos estamos atendiendo con turno en las prestaciones de Desempleo y Maternidad por lo que con el resto, lamentablemente, no podemos avanzar porque justamente en cuanto a pensiones y jubilaciones son beneficiarios en edad de riesgo”.

En la misma línea la funcionaria subrayó que la principal alternativa es con turnos solicitados vía web que bajan desde la Regional Cuyo: “Se dificulta porque desde el número de la Oficina cuando llamamos aparece como número privado y por ahí no atienden por lo que no podemos avanzar con los trámites pero estamos coordinando el desenvolvimiento de los trámites«.

«Malargüe y San Rafael, que son UDAI, comenzaron la atención pero Alvear y Villa Atuel, que son Jefaturas, aún no. Esto de a poco va a ir normalizándose«, sostuvo la Gerente.

Sobre el pago del segundo bono de $10 mil, Da Dalt explicó: «Las personas que ya recibieron el IFE no es necesario que se vuelvan a inscribir. A partir del 8 de junio comienza el nuevo cronograma de pago para AUH y AUE y desde el 23 de junio cobraran los que optaron por CBU; otros tipos de modalidades desde el 6 de julio«.

«Aun no ha quedado claro en el caso de personas que durante este tiempo solucionaron algunos datos sobre residencia o estado porque hasta el momento solo han respondido desde Nación aquellos que han cobrado, por ahora no hay información sobre el resto de los casos que menciono«, concluyó la ex mandataria sanrafaelina.

•F.B. (F.M. Viñas).