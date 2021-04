La ola de contagios ha aumentado en nuestro departamento y también llego a las escuelas, hay tres escuelas que han tenido que cerrar su puertas por contagios.

Desde la Dirección General de Escuela han notificado el cierre de algunos establecimientos escolares por varios contagios de covid-19, en diálogo con FM VIÑAS Magalí Oneschuck dio su palabra: «Hay muchos casos de docentes y alumnos que se contagian fuera del establecimiento pero justamente hay que aislar todas las burbujas cuando se han tenido contacto, la verdad tenemos muchos casos epidemiología junto con salud y el referente covid-19 el Dr. Eduardo Noguerol son quienes toman la decisión siguiendo todo el protocolo cerrar ciertas escuelas».

Los establecimientos educativos que han tenido que cerrar sus puertas por varios contagios de son, la Escuela Técnico Agropecuaria Seizo Hoshi de Real del Padre en el día de ay sus puertas las Escuela Técnica Mecánica Jorge Barraquero de General Alvear y la Escuela Técnica Enore de Monte de Bowen.

Las escuelas primarias seguirian trabajando con normalidad por el momento, Magalí agregó: «Hasta ahora las escuelas primarias no, la verdad es donde menos casos tenemos, se ha dado mucho más en las escuelas secundarias, no se han cerrado pero si hay gente aislada eso no significa que no hay casos, tenemos muchos casos en general, se han ido cerrando burbujas pero no las escuelas».

En el departamento se alcanzo a vacunar a un 30% de docentes, no llegamos ni a la mitad de los docentes con la colocación de la primera dosis y no se le ha colocado la segunda dosis y ya se cumplió un mes de la colocación de la primera dosis.

