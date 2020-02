Todos los detalles y proyectos en torno al trasvase del Río Grande al Atuel por el reconocido jurista Aldo Guarino Arias, especialista en Derecho de Aguas.

1) Hidrología

El río Grande se desarrolla en la mitad sur de la provincia de Mendoza, departamento de Malargüe formando parte de la cordillera principal andina. Hidrológicamente la alimentación del río Grande se produce íntegramente en territorio mendocino.

2) Breve reseña de los estudio del trasvase del Grande al Atuel

a) Jorge Olbrich en un libro escrito en 1959 titulado El Río Grande – La tragedia de un error nacional, señala dos estudios, ellos son:

b) Luis Fourcade, 1912

c) Ivanisevich, 1940

d) Los estudios del MIT contratados por el Gobierno Nacional en octubre de 1970. Me detengo con breves palabras sobre este estudio porque es la base del acuerdo de la VI Conferencia de Gobernadores del río Colorado (Bs.As.; La Pampa; Mendoza, Río Negro y Neuquén) cuyo art. 3 del citado convenio le asigna a Mendoza un caudal de 34 m3 para trasvasar al río Atuel. A su vez el estudio del MIT constituye parte de la ley convenio 21611 que aprueba el convenio de la VI Conferencia.

En un trabajo de esta naturaleza no puedo explayarme en detalles, pero basta tener presente que el estudio del MIT destaca la factibilidad técnica de la obra del trasvase y su bajo costo.

e) Los estudios de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, año 1992, que es un estudio completo.

f) Los estudios del instituto de política energética de Mendoza, 1994.

g) Los estudios de quien escribe esta nota en un libro titulado “El Río Grande, el drama de una desidia política” del año 2007.

h) Los estudios de Harsa: contratados por el Gobierno de Mendoza en 1999 por resolución 327. Uno de los estudios más completos (39 tomos) sobre el aprovechamiento integral del río Grande, incluido el trasvasamiento.

i) Los estudios de IPLEA, diciembre de 2003.

3) Breves conclusiones de los estudios citados precedentemente

a) Todos coinciden que la obra del trasvasamiento es factible, ya que solo requiere un túnel y un canal.

b) Todos apuntan que es económicamente de bajo costo y bien puede concesionarse por el sistema de obra pública que permite que el Estado ponga muy poco dinero, dándole un margen de operación al concesionario.

c) Tanto Olbrich, el IPE, como el suscripto hemos sostenido que la obra no puede demorarse más, pues a medida que pasa el tiempo el conflicto con La Pampa se complicará.

d) Al respecto Olbrich, basa su queja en que no se toman decisiones para hacer la obra, e irónicamente afirma con una pregunta ¿No será que el nombre de río Grande asusta a quienes deben tomar decisiones?

e) El autor de esta nota, en su libro citado denuncia los usos consuntivos que realizan La Pampa y Buenos Aires en sus territorios, que comprometen la casi totalidad de los caudales del Colorado.

f) Ahora se comprende mejor por qué La Pampa se oponía a Portezuelo del Viento y porque sigue oponiéndose al trasvase, bajo el argumento que esta obra, destruirá el río Colorado.

4) Beneficios del trasvase

a) Se duplica la superficie cultivada en el sur de Mendoza.

b) Se mitiga la emergencia hídrica, que amenaza en quedarse como sequía.

c) Se aumenta la generación de la energía de los Nihuiles I, II, III y IV.

d) Se incorpora Nihuil V cuyos estudios ya fueron realizados por A. y E.E., económicamente de bajo costo, pues no necesita construir embalse.

e) Se posibilita llegar a un acuerdo con La Pampa para un trasvasamiento conjunto con aguas del Colorado que le corresponden a Mendoza y a La Pampa, siendo esta la llave para terminar con el conflicto del Atuel.

f) Se puede crear una región agroindustrial en el centro del país entre las dos provincias.

Por Aldo Guarino Arias para Diario San Rafael / A.C.