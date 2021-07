Varios efectivos policiales que prestan servicio en la Departamental General Alvear han sido sancionados y/o trasladados a otras sedes policiales por diferentes causas en las que la Inspección General de Seguridad y la Justicia interviniente consideraron que incumplieron sus deberes como funcionarios públicos.

En dialogo con F.M. VIÑAS el Dr. Marcelo Puertas, Director Presidente de la IGS (ente autárquico que regula el comportamiento civil de los miembros de la fuerza en Mendoza), brindó detalles de los hechos y cómo interviene el organismo en estas situaciones.

‘Son siete los agentes policiales implicados en diferentes faltas, unos por participar de una fiesta clandestina y otros por no haber actuado conforme establece la ley al desactivar el evento e informar como corresponde‘, indicó Puertas.

El funcionario provincial señaló que la denuncia fue radicada por un preventivo en la Comisaría 46ª de Bowen: ‘En este hecho participaron los efectivos de apellidos Coria, Verdugo y Montoya entre otros‘, confirmó. Cinco de los policías imputados optaron por acceder al sumario abreviado, es decir, asumieron las faltas por las que se los imputa y se acuerda una sanción que en este caso se les impuso 25 días de suspensión. Los dos restantes siguen ejerciendo el derecho de defensa.

Además, se refirió a uniformados que prestan servicio en el Destacamento de Corral de Lorca denunciados por víctimas de delitos de la zona, quienes al acudir a exponer lo sucedido el personal policial no lo comunicó a la Unidad Fiscal de General Alvear por lo que no se actuó en consecuencia: ‘Por lo menos hay indolencia, que es cuando no lo hacen por dejadez, y se definirá si hay dolo que es cuando no recepcionaron la denuncia porque no quisieron. Es este caso serán sancionados y trasladados, en caso que no exista cesantía‘, señaló al respecto.

‘Las obligaciones son para todos y más para funcionarios públicos que representamos el cumplimiento de la ley‘, reflexionó y explicó que cualquier ciudadano puede denunciar incumplimiento en el deber de los agentes policiales comunicándose al correo de la Oficina de IGS mentradas-igs@mendoza.gov.ar o al número 4258640.