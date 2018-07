Desde el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes se llamó a la vacunación de los grupos de riesgo y brindó otras recomendaciones.

Actualmente, las gripes A (H1 N1) son consideradas enfermedades estacionales, propias de la época.

Se sabe que en invierno, la gripe reaparece y es normal el aumento de casos. Esta dolencia se transmite por contacto con secreciones de personas infectadas a través de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y de superficies u objetos contaminados con estas secreciones.

Además, otras de las recomendaciones a tener en cuenta son: al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el brazo, lavarse las manos de forma frecuente, mantener los ambientes limpios y ventilados.

“La influenza o llamada gripe A, como todos los años, hace varios meses que está circulando. Hay varios casos en todo el país, y en Mendoza también han aparecido algunos casos pero no tienen mayor trascendencia. Este nuevo caso no llama la atención. Apareció en General Alvear, es una paciente que apareció por consultorio externo y algún médico pidió una muestra para el diagnóstico y confirmó que era una influenza, pero no tiene mayor trascendencia, la niña está en su domicilio en buen estado”, sostuvo Gonzalo Vera Bello, jefe del departamento de Epidemiología de la Provincia.

¿Quiénes deben aplicarse la vacuna antigripal?

Los integrantes de los siguientes grupos (que tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por la gripe) deben recibir la vacuna antigripal todos los años:

Todos los trabajadores de la salud.

Todas las mujeres embarazadas, en cualquier momento de la gestación.

Todas las mujeres que tienen bebés menores de 6 meses.

Todos los niños entre 6 meses y 24 meses inclusive deben recibir 2 dosis, con un intervalo mínimo de cuatro semanas.

Niños y adultos que tienen entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, renales, diabetes, obesidad mórbida), con receta médica. En el caso de los niños de 2 a 8 años inclusive que se vacunan por primera vez contra la gripe, deben recibir 2 dosis con un intervalo mínimo de cuatro semanas.

Personas mayores de 65 años.

Esta vacuna, incorporada a partir de 2011 al Calendario Nacional de Vacunación de los grupos de riesgo para la gripe, se brinda gratuitamente en hospitales y centros de salud públicos de toda la provincia.

Cuidados para evitar enfermarse y transmitir la gripe

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo.

Tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos.

Ventilar los ambientes y permitir la entrada de sol en casas y otros ambientes cerrados.

Mantener limpios picaportes y objetos de uso común.

No compartir cubiertos ni vasos.

Enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la escuela y hogar.

¿Qué hacer ante los síntomas de la gripe?

Consultar al médico lo antes posible.

Permanecer en casa durante una semana, haciendo reposo.

Tomar mucho líquido.

No automedicarse.

Cubrirse la nariz y la boca al estornudar o toser.

Lavarse frecuentemente las manos.

Evitar el contacto con otras personas.

Ventilar bien los ambientes.

No compartir alimentos, bebidas, vasos ni cubiertos.

Limpiar las superficies y objetos que se tocan con agua y detergente o alcohol.

A.E