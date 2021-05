En horas del mediodía de este jueves, dos delincuentes esgrimiendo un arma blanca intentaron arrebatarle la mochila a una ciclista en la intersección de calles Alem Norte y G. Uno de ellos fue reducido por empleados de la Cooperativa Cecsagal que se encontraban trabajando en la zona.

Según confirmaron autoridades policiales a F.M. VIÑAS, alrededor de las 13:00 hs. una mujer de 42 años -que salía de trabajar- se desplazaba sobre su bicicleta por calle Alem en dirección sur cuando fue interceptada por dos malvivientes, uno de los cuales (imagen) comenzó a forcejear con ella para sustraerle sus pertenencias. Ante la resistencia de la víctima sacó un machete y la hirió en la mano izquierda para lograr su cometido.

Al escuchar el pedido de auxilio de la damnificada, personal de Cecsagal que estaba a pocos metros acudió a ayudarla y alcanzar a uno de los agresores (27) reduciéndolo hasta que llegó la policía. El otro se dio a la fuga.

‘Así vivimos el día de hoy por estas lacras hdp. Saliendo de mi trabajo al medio día me asaltaron 2 rastreros hdp a lo cual me resistí a que me sacaran mis pertenencias. Esta rata sacó un machete, forcejeamos y en unos de los machetazos que me largo me cortó la mano llevándose mi mochila lo seguí corriendo y gritando a la vez. Gracias a unos trabajadores de Cecsagal lograron reducirlo recuperando mi mochila gracias a la policía que llegó rápidamente y a los vecinos que me auxiliaron‘, posteó la mujer su cuenta de Facebook.

Por orden de la Unidad Fiscal de Gral. Alvear el aprehendido, que cuenta con frondoso prontuario, fue trasladado a Comisaría 14° donde se encuentra alojado a disposición de la Justicia. ‘La víctima está fuera de peligro y recuperó su bolso, mientras que el detenido continuará alojado en la sede policial‘, señaló el Sub Comisario Fernando Carmona.