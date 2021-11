Las tormentas del pasado miércoles por la noche afectaron con granizo de tamaño mediano en la zona de La Escandinava. Según informaron Agustín Anzorena, de la Dirección de Agricultura, y Adolfo Balverde, Director de Defensa Civil, no hubo mayores inconvenientes en el resto del departamento.

En diálogo con F.M. Viñas, el Director de Agricultura Agustín Anzorena anticipó el impacto de la tormenta de este miércoles por la noche: «El pronóstico ya estaba en alerta amarilla por caída de granizo y sucedió en la zona de La Escandinava. Igualmente es una zona pequeña y el técnico de la Municipalidad está recorriendo la zona, donde hay bastante granizo, acompañado de lluvia pero sin vientos, entonces el daño aparentemente es mínimo».

De todas formas, sobre esta precipitación que afectó a la zona entre calle G y 22, hasta la E y 24, aseguró: «Cualquier fruta con una marca queda afuera para transporte y pasa a molienda. Igual hay que esperar y hacer otro recorrido».

Además, Anzorena lamentó: «Las inclemencias no dejan de pegar y hay prevista heladas para mañana, así que los productores hortícolas van a tener que estar atentos, porque los pronósticos indican muchos inconvenientes de producción».

Por su parte, el Adolfo Balverde fue optimista con respecto al escaso impacto en todo el departamento en relación a lo que les anticipaba el radar. «No tenemos registros de cantidad de granizo, pero ha caído en La Escandinava. Igualmente hemos tenido suerte porque se ha desplazado la primera (la más peligrosa) más hacia el sur», expresó el Director de Defensa Civil.

Por otra parte aclaró que no hubo grandes inconvenientes con las lluvias: «La segunda y tercera venían con dirección oeste y pasó por Ciudad pero fue precipitación de agua y no hubo problema con los desagotes. En los desagotes creemos que no hubo problemas ya que no hubo llamados durante la madrugada».