Luego de una gran acción solidaria el pasado mes de abril por Eric Denis, joven alvearense que necesita recaudar 2500 USD para una intervención quirúrgica este domingo se realizará otro evento con el fin de recaudar mas dinero para completas el total de su cirugía

Marta Farias, madre de Eric, detalló en diálogo con F.M VIÑAS la nueva campaña que se desarrollará para recaudar el dinero que falta para llegar al monto estipulado: ‘Este domingo se va a realizar un evento solidario en la plaza donde se presentaran diferentes grupos de música y de danzas, se venderán números para cualquiera que quiera colaborar, se sorteara una caja de limpieza, mercadería y un pollo con ensalada’ Cabe destacar que en la pasada colecta no se llego a juntar todo el dinero, solo una parte de él.

Además agregó que había frenado la colecta por diversos motivos que se lo impedían: ‘No tenía respuesta de que si me cubrían o no la prótesis, la semana pasada fui al médico y este mismo me dijo que ya esta lista, solamente faltan los dólares’ Asimismo habló acerca de la fecha establecida para la operación de su hijo: ‘El médico me dijo que apenas que yo tenga el dinero debo viajar en Mendoza para realizar los estudios, me quedo tranquila porque la prótesis ya esta, solo queda esperar’

Ludmila Lucero