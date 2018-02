Javier Odetti, presidente de la Camara de Comercio comenzaba: “El día miércoles 18:30 nos vamos a juntar en la toma de Carmensa en el puente Colorado para reafirmar esto que por lo que venimos desde hace muchísimos años luchando que es la defensa del río Atuel, sabemos que La Pampa tiene una posición intransigente frente a esto y han hecho a través de los años una cultura en su gente en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestro río, donde ellos dicen que le hemos robado el agua, esto un poco demostrarle que no es así, de qué es un río de montaña en donde el caudal es muy variable.”

“Esta convocatoria que estamos generando desde la cámara, con el municipio, instituciones que hoy están presentes para decirle a la gente que se arrime, tenemos que estar todos unidos, las fotos que se tomen ese evento tiene que salir a todos lados y la gente tiene que ver de que realmente el pueblo General Alvear está unido.”

“Va a venir gente de la CIAI a brindar información de cómo va esta instancia en la Corte Suprema de Justicia y quién va a definir, es muy importante la convocatoria de este abrazo simbólico, porque van a venir medios nacionales es importante que esto se ponga a nivel nacional y que la Corte Suprema también vea que hay muchísima gente involucrada y que puede ser muy perjudicada de acuerdo a las acciones que tome. Esta convocatoria es para todos los habitantes de General Alvear y San Rafael, porque todos nos vemos afectados en forma directa o indirecta”, manifestaba por su parte Javier López.

“Estábamos viendo en qué momento oportuno manifestarnos y yo creo que están todas las instancias agotadas con La Pampa y que no hemos podido llegar a ningún acuerdo, es hora de enviarle un mensaje a la Corte ,es donde toda la comunidad mendocina usuaria del río Atuel está muy preocupada porque el destino puede estar en manos de la Corte, cuando decida algo que no corresponda o que no le sirva a la comunidad de regantes y lo necesario es que tome conciencia de que un montón de familias dependen de esto y lo debemos manifestar. Desde aproximadamente las 16:30 vamos a marchar por el acceso sur, también entregando folletería a la gente que pase por la ruta.”, finalizaba Carlos Achetoni.

A.C