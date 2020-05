En dialogo con F.M. Viñas el Titular de la DACC (Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas), Julio Eluani dio detalles del pago del seguro agrícola. En General Alvear son 866 los seguros totales, de los cuales cerca de la mitad ya han sido pagados. Las transferencias continuarán este miércoles y restan alrededor de 200 productores que aún no han enviado su CBU.

Durante el mes de abril se pagó a los productores con más del 90% de daño en todas las parcelas de su propiedad. La segunda tanda comenzó el jueves 30 de abril, para los productores con daños entre el 50% al 89% por granizo o heladas antes del 15 de marzo, que hayan mandado su CBU a las oficinas de Contingencias o a Nación Seguros. Puede realizarse vía email contingenciasclimaticasmza@gmail.com , whatsapp o a través de la página de Contingencias Climáticas http://www.contingencias.mendoza.gov.ar/web1/CBU/.

El funcionario señaló que no ha habido una priorización en el pago por letra del apellido o porcentaje de daños, sino solamente por la carga del CBU.

Respecto al pago a través de ventanilla en el Banco indicó que “solo en la sucursal de Alvear el Banco siguió pagando con turnos a aquellos que superaban el 90% de daños. Sin embargo es muy probable que algunos no se hayan enterado o en vistas de la cuarentena, preferido no ir. Llegado a un plazo prudencial, nosotros le pedimos al Banco que devolviera la plata a la aseguradora para que a esa que no había ido poder hacerles la transferencia por CBU”.

“La plata estaba en el banco pero la gente no estaba concurriendo a retirarlo”, añadió.

Agravó la situación el que las oficinas de las DACC estén cerradas, debiendo la Dirección de Agricultura local asesorar y gestionar tramites a productores, de lunes a viernes en Sarmiento 33. Consultado por esto Eluani respondió que por disposiciones provinciales y de Nación no han podido atender presencialmente.

RUT

La Dirección de Contingencias Climáticas recibirá a través de Internet las renovaciones y modificaciones del RUT en vista a la temporada agrícola 2020-2021.

El plazo para completar los datos de cultivos y superficies en producción se extenderá hasta el 31 de mayo, como es habitual. El RUT es la identificación de las propiedades rurales de uso agrícola de Mendoza. En él se definen la ubicación, los cultivos que la componen y la relación con la persona o entidad que la trabaja, administra y comercializa sus frutos. Y es de suma importancia que este registro se mantenga actualizado para que, quienes quieran acceder al Seguro Agrícola puedan recibir los beneficios.

Debido a que muchos productores no tienen acceso a internet o no saben utilizarlo, desde la Dirección de Agricultura local ponen a disposición sus oficinas para asesorarlos y realizar el trámite. “El que no sepa o no pueda hacerlo puede acercarse a la Dirección en calle Sarmiento 33 de Ciudad, el día que le corresponda según la terminación del DNI”, manifestó el Director de Agricultura, Agustín Anzorena a F.M. Viñas.

En este caso deberán ir con el Rut vencido y documentación que indique que la propiedad es de él o que la arrenda.

A través de Internet se podrán realizar renovaciones del RUT sin modificaciones, es decir idéntica a la última modificación, y también realizar renovaciones con cambios. Para los casos de nuevos inscriptos o de sucesiones y otros, deberán comunicarse y presentar la documentación correspondiente a través de correo electrónico en cada delegación, según corresponda:

Delegación Sur: rbesa@mendoza.gov.ar

Renovación de RUT sin modificaciones:

En el caso de que no existan modificaciones en la propiedad en producción, se deberá ingresar al siguiente link https://bit.ly/solorenueva

Y completar el formulario y en el lapso de 72 hs recibirá en su casilla de correo electrónico, el certificado que deberá imprimir. Para realizar el trámite debe tener a mano los siguientes datos:

Correo electrónico (personal o el de una persona)

Apellido y nombre de la persona que realiza la renovación del RUT

Número de RUT,

Número de CUIT que figura en el RUT

Número de telefónico de contacto.

A.C.