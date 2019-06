Jubilarse es un proceso que involucra varios factores, desde los años de aportes hasta el lugar donde se realizaron, que además han ido cambiando en los últimos años, están en proceso de hacerlo, o se debate su transformación, como ocurre con la edad o si debe pagarse el Impuesto a las Ganancias sobre lo que se cobra.

Esta situación genera distintas dudas, no sólo en aquellos que ya están contemplado el inicio del trámite, sino también en los abogados que presentan los casos de aquellos jubilados que por distintas razones no cobran lo que deben, según explicó Adrián Tróccoli, especialista en Derecho Previsional.

Las personas con 30 años de aportes pueden comenzar el proceso hasta 90 días antes de cumplir la edad requerida (60 las mujeres y 65 los hombres). Las consultas generales pueden realizarse en la Anses. De la misma forma, algunos adultos que tengan 65 años, pero no hayan realizado aportes y tampoco cobren ninguna prestación, pueden acceder a la pensión universal para el adulto mayor.

¿DÓNDE?

En general, la jubilación se debe tramitar donde se hicieron más aportes, como puede ser la Anses o una caja provincial o municipal. Un problema que surge comunmente es qué ocurre con aquellos que aportaban a una empresa Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

«Un mismo afiliado que aportó a la Anses cobra cinco veces más. Las resoluciones judiciales, cuando se tiene que actualizar el monto de alguien que hizo 20 años en un sistema y 10 en una AFJP, duplican el primero, pero dejan intacto el segundo. Si el reclamo no está bien pedido, dos tercios de la jubilación en realidad se están perdiendo«, explicó Tróccoli, quien brindó una conferencia en el Colegio de Abogados de Mendoza sobre este tema.

¿CUÁNTO?

Si la persona se encontraba en relación de dependencia, se toman en cuenta los salarios brutos de los últimos 10 años. En estos 120 meses no se tiene en cuenta los aguinaldos.

El 1,5% de ese monto se multiplica por la cantidad de años trabajados. Por lo tanto, la opción que eligen algunos es superar los 30 años que pide la ley para aumentar lo que se les abonará. Junto a eso, se paga una suma fija denominada Prestación Básica Universal (PBU), que se actualiza con la inflación y actualmente es de $5.446,47.

Finalmente está la Prestación Anual Complementaria (PAC), que funciona de la misma forma que el aguinaldo: una paga de la mitad de un haber jubilatorio que se cobra dos veces al año.

LAS AMAS DE CASA

Debido a los casos donde la persona no puede acreditar 30 años de aportes, se lanzó una moratoria previsional para quienes están en esas condiciones o no completaban esa cantidad de tiempo. Esta modalidad se conoce comúnmente como «jubilación para amas de casa«, porque esa actividad no se tipifica como laboral ni recibe remuneración.

El proceso para solicitarlo es similar a los anteriores casos y se estima que el 80% de las personas beneficiarias de la moratoria previsional son mujeres.

Tan sólo en los primeros diez meses del 2018, la Anses dio de alta a más de 112 beneficiarios. La polémica que existe en torno a este tema actualmente es que la moratoria previsional vence el 23 de julio, por lo que para continuar, debería prorrogarse. Sin embargo, todavía no hay fecha para que esto se trate en el Congreso.

JUBILARSE ANTES O DESPUÉS

Quienes ya cumplieron la edad requerida, pero todavía no completan sus años necesarios de aportes, pueden declarar deuda si los ha realizado al menos durante 7 años y medio para poder jubilarse antes. Tróccoli recordó que también se puede cobrar la PUAM si se ha cumplido los 60 o 65.

En caso de que se necesite completar aportes, la persona puede continuar trabajando. La ley establece el derecho de seguir trabajando hasta los 70 si el individuo lo desea. Los únicos que no pueden extender su vida laboral son los que realizan tareas insalubres o penosas, que también cuentan con la posibilidad de retirarse antes, como el personal militar, los docentes universitarios o los investigadores.

PAGO DE GANANCIAS

Tróccoli señaló que la inflación terminó llevando a muchos jubilados a pagar Ganancias, por lo que en marzo la Corte Suprema declaró la inconstitucionalida de esta ley, expresando la necesidad de una nueva normativa.

«El problema es que muchas veces no se pide. En las provincias hacen más lugar a los jubilados para que no paguen ganancia, pero tratan todavía un caso a la vez«, sostuvo.

El concepto sobre el que se basa este fallo es el trato diferenciado y preferencial que deben tener los jubilados, según la Constitución Nacional, pero que la mejora dada a este sector en 2017 no fue suficiente para evitar que perdieran gran parte de sus haberes.

«Los jueces hacen dentro del marco de lo que les piden. Por eso vemos un diálogo positivo: los que solicitan se están informando para armar mejor sus presentaciones y los que resuelven están atentos a lo que se plantea«, evaluó el abogado especialista.

F.B. (Redacción F.M. Viñas).