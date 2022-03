Se acerca abril y con él una nueva tanda de pagos fijos y adicionales, además de diversas novedades para los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Uno de ellos es el 20% retenido de 2021 que deben cobrar las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) mediante el trámite de Declaración Jurada (DDJJ) o libreta. Muchas se preguntan cuándo y cómo hacerlo, las fechas de cobro y otros detalles que te contamos en esta nota.

¿Ya se puede presentar la Declaración Jurada?

No, el trámite todavía no se habilitó. Al entrar a Mi ANSES y elegir la opción figura el mensaje: «en breve estará disponible una nueva versión del aplicativo de carga de la libreta 2021».

Esto quiere decir que a todos los titulares les aparecerá de la misma forma y no se trata de un error, sino que aún debe habilitarse.

¿Cuándo habilitan la carga de la libreta?

Aunque desde ANSES solo indican que será «en breve», lo más probable es que esté disponible en abril. El objetivo es que puedan hacer la gestión lo antes posible, ya que después tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022.

¿Dónde se presenta la declaración?

Hay dos opciones. Se puede cargar en la página o en la app Mi ANSES (celular), es decir de forma virtual, o de manera presencial en una oficina de ANSES con turno previo.

¿Para qué sirve y qué pasa si no hago el trámite?

Es necesario porque permite cobrar la retención que se le hizo a la asignación cada mes del 2021. Además es obligatorio y ANSES lo solicita para que las mamás o papás que cobran AUH por sus hijos dejen asentado sus cuidados (médicos, vacunas, etc.).

Importante: aunque no deban presentar vacunas y chequeos porque se hace automáticamente, sí deben llevar a los hijos al médico y también a la escuela, por lo cual se presenta el certificado de escolaridad. Antes eran cuatro trámites y ahora se simplificó en dos.

¿De cuánto es el retenido de la AUH?

Con todos los aumentos que hubo por Ley de Movilidad en 2021 (marzo, junio, septiembre y diciembre), el 20% retenido de la AUH es de $10.781 este año por cada hijo.

Ese monto es para quienes cobraron la asignación durante todo el año pasado. En el caso de haberla recibido por menos tiempo o no haber cumplido el año todavía, se abona un proporcional.

Montos del retenido por cada hijo:

Por un hijo ➡ $10.781

Por 2 ➡ $21.562

Por 3 ➡ $32.343

Por 4 ➡ $43.124

Siempre se debe multiplicar el monto por la cantidad de chicos a cargo y recordar que debe recibir la asignación la persona que convive y se encarga de los hijos.

¿Cuándo cobro el retenido en 2022?

Depende de cuándo hagan el trámite. Siempre se paga a los dos meses (60 días) desde el momento en que se hizo la gestión en Mi ANSES o de forma presencial:

Si se presenta en abril, cobran en junio 2022 .

Si se presenta en mayo, cobran en julio 2022.

Si se presenta en junio, cobran en agosto 2022.

Y así con cada mes, a los 60 días se debe depositar el retenido.

Cómo cargar la Declaración Jurada en Mi ANSES

Para hacerlo por internet, deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social y seguir los pasos:

1) Seleccionar el menú del lado izquierdo.

2) Desplegar la opción «Hijas e hijos» y luego seleccionar «Libreta AUH 2021».

3) Ahí sólo habrá que completar el formulario con los datos de los hijos y listo. Finalmente va a figurar con un tilde verde y ya vas a estar habilitada para cobrar el retenido.

En el caso de tener inconvenientes con la página, se puede solicitar un turno en el sitio oficial de ANSES para hacer la gestión de forma presencial en una oficina.

Ayuda escolar 2022: fecha límite

La posibilidad de cargar el formulario de escolaridad 2021 para cobrar la ayuda escolar 2022 se termina en una semana. El 31 de marzo es la fecha límite para hacer el trámite y luego sólo podrán presentar el certificado de 2022, que estará vigente hasta el 31 de diciembre.

Se recomienda no dejar de cargar la escolaridad, ya que si no lo hacen no van a poder percibir la ayuda extra.

¿Hay bono para la AUH en abril?

Por ahora no se confirmó ni se comunicó oficialmente. Puede ser una posibilidad, ya que el Gobierno estaba preparando diversas medidas económicas, pero habrá que esperar a que hagan los anuncios pertinentes.

Lo que sí está confirmado es el bono de $6000 para Potenciar Trabajo, que se paga desde el martes 5 de abril y alcanza a miles de AUH que estén dentro del programa. Además, el próximo mes el plan tiene aumento.

Fechas de cobro AUH abril 2022

El calendario de pagos de ANSES tiene modificaciones para la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y jubilados y pensionados que cobran la mínima por los feriados de Semana Santa. Todos cobran los siguientes días:

DNI terminados en 0 ➡ viernes 8 de abril

DNI terminados en 1 ➡ lunes 11 de abril

DNI terminados en 2 ➡ martes 12 de abril

DNI terminados en 3 ➡ miércoles 13 de abril

DNI terminados en 4 ➡ miércoles 13 de abril

DNI terminados en 5 ➡ lunes 18 de abril

DNI terminados en 6 ➡ martes 19 de abril

DNI terminados en 7 ➡ miércoles 20 de abril

DNI terminados en 8 ➡ jueves 21 de abril

DNI terminados en 9 ➡ viernes 22 de abril

Por ahora perciben $5100 de asignación por cada hijo ($16.812 por discapacidad), los montos de la Tarjeta Alimentar ($6000 por un hijo, $9000 por dos y $12.000 por tres o más, ya que no se ha confirmado un aumento) y ayuda escolar de $5343 según cuándo hicieron el trámite.

Tendrán el salario complementario sólo si están en Potenciar Trabajo ($19.470 con aumento + bono de $6000). Luego empezarán a cobrar el retenido cuando puedan cargar la declaración jurada y en mayo se vuelven a depositar los $5000 del plan Más Cultura.