La periodista Paula Bernini pudo mostrar las bellezas de nuestro Departamento al País. Vides, vinos, frutas, conservas, chacinados, animales de granja y mucho verde, es todo lo que le llamó la atención aquí.

TN de viaje recorre todo el País, tratando de pasar por gran parte de las provincias argentinas y por rincones que no son tan conocidos como a las ciudades capitales. “Queremos visibilizar a la Argentina”.

Al referirse a General Alvear, Paula expresó: “La gente es divina, nos dieron una bienvenida increíble, nos llenaron de regalos: uvas, melones, mermeladas, vinos y con lugares preciosos, llenos de verde. Pudimos vivir la Fiesta de la vendimia local, ver de qué se trata. Destaco la importancia que se le da a la carne, al vino, a la fruta. He disfrutado y aprendido bastante, porque nos explicaron cómo hacer dulce casero, visitamos corrales de gallinas, chanchos, corderos, conejos y estuvimos degustando exquisitos vinos”.

El programa televisivo pretende recorrer todos los lugares de la Argentina. La periodista Bernini señaló que es casi imposible porque le gustaría volver a algunos puntos del País y poder visibilizar otros rincones que por tiempo no pudieron llegar, pequeños lugares que no son renombrados, por lo que la gente no los tiene en cuenta.

“Alvear es fabuloso, la gente reconoce nuestro trabajo, donde dejás casa, familia, vida y te bajas del motor home cansada a veces, con ganas de volver, entonces encontrar la energía de la gente y en General Alvear puedo asegurar que la sentí, ahí me doy cuenta que esto vale la pena”, concluyó.