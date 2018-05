Un adolescente ubicó al ex futbolista Luciano Cabral en la escena donde fue asesinado Joan Villegas mientras que otro jovencito aseguró que no fue así. En ese ir y venir de versiones transcurrió una nueva jornada en el juicio que lo tiene al ex jugador de Argentinos Juniors como uno de los cuatro acusados.

Casi en la misma situación están Axel Olguín y Brian Santana: también entran y salen de escena según las miradas de los testigos.

Lo único que continúa inalterable es la actuación del padre de Luciano, José “el Mono” Cabral, al que todos indican como la persona que golpeó salvajemente a Villegas.

Los protagonistas en el debate oral por la muerte de Villegas fueron los menores de edad. Para escuchar el testimonio de los jóvenes el tribunal dispuso un operativo especial, los testigos declararon con la asistencia de psicólogos del Poder Judicial (cámara Gesell) y las partes lo siguieron a través de monitores.

Uno de los testimonios los brindó una adolescente de 15 años que aseguró haber visto al “Mono” la mañana del 1 de enero de 2017 y luego colocó en la escena a 4 personas más entre los que marcó a Luciano Cabral.

El otro testigo fue el menor de 14 años que estuvo implicado en la causa desde el inicio, le endilgaban haberle lanzado un escombro en la cabeza a la víctima, pero finalmente fue sobreseído y declarado inimputable. A lo largo de la declaración, el joven dejó afuera al futbolista y en cambio le apuntó a José Cabral y el resto de los acusados.

El juicio continuará hoy pero fuera de la sala de debates de la primera Cámara del Crimen. Como lo había adelantado el tribunal, Julio Vitar, Ariel Hernández y Carlos Parma se trasladarán a General Alvear para realizar una inspección ocular en el sitio donde se cometió el asesinato e intentar reconstruir el hecho.

Alrededor de las 11 de la mañana está previsto que los magistrados, la fiscalía y los abogados de las partes se reúnan en las inmediaciones del barrio El Inmigrante.

La novedad de la jornada de ayer, estuvo en la querella, Claudia Fajardo desistió de continuar representando al padre de la víctima, Ángel Villegas, y su lugar lo cubrió Ignacio Fajardo, primo de la abogada.

