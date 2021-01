Sergio Moyano asumió como DT de Andes, agradeció a Ferro donde fue campeón en Inferiores, y aseguró que con el desafío de entrenar a la Primera del Croto está cumpliendo un objetivo que tenía hace varios años. En cuanto a los entrenamientos, adelantó que cuenta con 20 futbolista para la pretemporada.

En diálogo con FM VIÑAS, el nuevo entrenador de la Primera División de Andes habló de su vuelta al Croto. «Cuando surgió la propuesta yo estaba en Ferro, ellos confiaron en mí en 2019, pero era algo que quería hacer hace dos o tres años y más en Andes. Me entendieron y les doy las gracias por haberme dejado ir», reconoció el Tatón, y agregó: «Me hicieron sentir parte de ellos, tanto los dirigentes como los chicos que tuve a cargo y quiero decirles que seguramente en las vueltas de la vida nos volveremos a cruzar».

En cuanto al proyecto que tiene por delante, el entrenador aclaró un poco el panorama de cara a los entrenamientos que comienzan el viernes. «Por lo que estuve hablando ayer, hay varios chicos con los que estuve en Quinta, que me han preguntado si se pueden sumar, y son bienvenidos. También he hablado con un par de referentes que han jugado en otros lados y me han dado su apoyo», explicó Moyano, sin dar nombres propios sobre el plantel que está armando para la Liga.

Además, en relación con su primer ciclo en el club, el nuevo DT del Croto contó: «He hablado con varios jugadores del club que andan por otros clubes de Alvear. Mi idea es hablar con ellos para saber qué quieren hacer y decirles que las puertas están abiertas». Y a la espera de algunas confirmaciones para determinar el plantel con el que comenzará la pretemporada, aseguró: «En este momento creo que vamos a tener unos 20 jugadores. Por el momento lo tengo en silencio y la semana que viene o la otra tendré definido el plantel».

Con optimismo, el Tatón también analizó la situación de la institución: «Hay buena gente que tiene buenas intenciones, y que es hincha de Andes. Eso le da a uno motivos y ganas para encarar este proyecto de la mejor manera. El club es de la gente de los hinchas y vamos a tirar todos para el mismo lado», afirmó. Y en cuanto a lo futbolístico, cerró: «La idea es un proyecto a largo plazo con chicos del club y sumar algunos referentes. Con Agustín Lima, otro chico de la casa, que se ha sumado como preparador físico».

•L.A.