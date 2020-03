Este martes, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que parte de la carga de la tarjeta Alimentar se adelantará para el 1 de abril, con el objetivo de “ayudar a las familias en un contexto de parate económico generado por la pandemia” del coronavirus.

“Adelantamos la carga de la tarjeta Alimentar para mañana y lo vamos a hacer todos los miércoles hasta que dure la situación del coronavirus. El objetivo es ir acompañando a las familias en un contexto de parate económico y que puedan comprar alimentos en los comercios de cercanía”, señaló Arroyo en declaraciones radiales.

La tarjeta Alimentar, que forma parte del plan Argentina contra el Hambre, se cargaría el tercer viernes de cada mes con 4 mil o 6 mil pesos según la cantidad de hijos, pero dada la situación provocada por el coronavirus el Gobierno decidió dividir ese monto en 4 partes iguales y ahora el dinero será depositado cada miércoles, según informó Arroyo.

¿Cuánto y cuándo vas a cobrar la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar se cargará automáticamente todos los miércoles de abril. Así, el monto total que corresponde a cada beneficiario/a se dividirá en 4 (un pago por cada miércoles).

1 de abril

8 de abril

15 de abril

25 de abril

¿Cuánto vas a cobrar?

Dependiendo la cantidad de hijos vas a cobrar:

1 Hijo: $1000 (cada día hasta llegar a $4000)

2 hijos o más: $1.500 (cada día hasta llegar a $6000)

La tarjeta “tendrá el mismo monto, pero con la diferencia de que al hacerlo semanal se van a evitar las aglomeraciones y además ayudar para que no haya tanta gente en los comedores”, afirmó el ministro Daniel Arroyo.

¿Qué pasa si no tenés la tarjeta Alimentar?

Las personas que no tienen la Tarjeta Alimentar, van a recibir ese dinero en sus cuentas bancarias que cobran la Asignación Universal por Hijo.

¿Qué pasa con la carga de marzo?

El titular de la regional Mendoza de ANSES, Carlos Gallo, señaló que las personas que todavía no tienen plástico todavía no tienen fecha confirmada para cobrar el importe que les corresponde.

Esto significa que puede ser que no tengan el dinero depositado este miércoles pero esto se va a ir acomodando durante la semana. Gallo aclaró que todavía no hay fecha confirmada para los que no tienen el plástico.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).