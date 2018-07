Esta mañana, a partir de las 9:00, comenzó la Sesión en el Concejo Deliberante en donde uno de los temas a tratar tiene que ver con la tarifa de gas, donde en mucho los casos se ha cobrado un consumo estimado, que se saca de un promedio o más bien una aproximación con respecto a los meses anteriores y al año pasado, y no se tiene en cuenta el consumo actual.

El concejal del Pro Martínez Barón habló acerca de esta situación y de la visita que hizo hace un mes atrás el encargado comercial de la empresa a nivel nacional, quien dio explicaciones con lo que respecta al tiempo de atención que tenía la empresa en sí y al reclamos de muchos de sus usuarios.

La semana pasada se tuvo una reunión con el encargado del Enargas para todo Cuyo, el Doctor Víctor Sosa, con quién se mantuvo una charla bastante profunda acerca de cómo funcionaba el tema y porque en las boletas sale “consumo estimado”, que si bien está permitido hacerlo tres veces al año, las empresas no están obligadas a hacerlo, pero que si bien es un derecho que tienen, solo pueden llevarlo a cabo en casos excepcionales y no cuando se les ocurra sostuvo Martínez Barón.

El consumo estimado muchas veces se hace, cuando se tiene el faltante de personal de un día para otro pero no tiene que ver con cuestiones que tuvieron que estar prevista, simplemente se pone estimado porque no hay personal para poder medir el consumo actual de los distintos domicilios.

“En el reglamento de prestaciones de Ecogás se autoriza a realizar este tipo de aproximación, pero las personas tienen el derecho de dirigirse hasta la empresa a realizar el reclamo pertinente y presentar un formulario y si el mismo no es otorgado, pueden realizar el reclamo en el libro de quejas, y si no son escuchados tienen que suspender el pago de la factura y hacer el reclamo correspondiente. Mientras tanto no se resuelva el reclamo, no le tienen que retirar ni el medidor ni cortar el gas, este es un derecho como consumidor por lo tanto si Ecogás no da respuestas con los tiempos administrativos, que son 10 días, hay que hacer una denuncia ante el Enargas y si los usuarios tienen cualquier duda o conflicto con la empresa Ecogas, pueden arrimarse hasta el bloque qué de forma personal lo vamos a estar ayudando y asesorando para que puedan resolver su situación”, concluyó Martínez Barón.

A.E