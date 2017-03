Ayer por la noche en el Frank Romero Day se produjo la caída de una parrilla de luces y el posterior derrumbe de la pluma de la grúa que la sostenía no sólo generaron temor y caos en el ensayo que se realizaba en el teatro griego si no la certeza de que las consecuencias del siniestro podrían haber sido fatales.

En el escenario estaba Tamara Garay, bailarina de contemporáneo y alvearense. En diálogo con FM Viñas narro el suceso que ella misma catalogó de “milagroso”.

“Las sensaciones son de mucha angustia y de miedo, nos hemos salvado de milagro. La vendimia es nuestra fuente de trabajo y que pasen estas cosas es imperdonable” dijo Tamara.

La bailarina narró como fue el antes y el después del accidente: “Se estaba realizando un simulacro por lo que había sucedido una semana antes en capital. Primeros estábamos en los camarines, simulando que había un sismo y salimos de allí caminando, entonces bajaron la parrilla de luces. Cuando estamos ya en las gradas nos mandan a ensayar, nos acomodamos en nuestros lugares y comienzan a subir la parrilla de luces, entonces ahí se cae. Nos salvamos por un minuto que no nos cayera encima” contó la alvearense.

“A todo esto le pedimos que hable al productor de la fiesta, el señor Pellegrina. Quién suspende el ensayo. A todo esto la grúa se había venido adelante trabada contra un paredón. En ese momento el productor nos dice que nos vayamos por la zona de la grúa y es ahí donde se cae”, aclara Tamara Garay sobre el segundo incidente ocurrido 10 minutos después.

“Fue todo desesperación. Muchos de mis compañeros se descompensaron, los tuvieron que ayudar a salir, otros se fueron en ambulancia. Éramos 1060 personas las que estábamos en el lugar” con esas palabras la bailarina alvearense dejaba claro el caos del cual fue protagonista.

En el cierre de la charla Tamara contó cual será su decisión en torno a la Fiesta Nacional.”Me queda la sensación que te cuidan muy poco como artista y que a nadie le importa. Yo he tomado una decisión personal, no voy a participar en la Fiesta de la Vendimia. Porque me parece una falta de respeto, ayer podríamos haber muerto. Y si pasaba en el acto central hubiera sido una tragedia. Quedó demostrado que el teatro griego no está en condiciones de recibir a tanta gente.”

Tamara Garay estudió en Alvear con Silvia Addario y después partió a estudiar en Mendoza y allí se dedicó a la danza. Actualmente trabaja como bailarina y además da clases.