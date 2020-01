Tras un arduo y positivo 2019, los jóvenes empresarios bowenses Matías (23)y Dagma Miranda (25) avizoran un año con renovados desafíos que permitan proyectar “Suyana, lápices de papel” al mundo incluyendo nuevos productos.

Matías Miranda, uno de los creadores de lápices de papel reciclado conocidos como “SUYANA”, estuvo en F.M. Viñas resaltando sus aspiraciones y cómo siguen en pie su emprendimiento: “Nunca pensamos que íbamos a llegar a otros países y ciudades de Argentina, estamos bastantes contentos, con Dagma decidimos realizar una página para que la gente se contacte con nosotros. Tenemos gente que nos escribe de todos lados”, manifestó Matías.

“Suyana” (esperanza, proveniente del quechua) es un pequeño emprendimiento que se lleva a cabo por los hermanos Miranda y que tiene como objetivo la concientización acerca del reciclado de materiales como diarios y revistas: “Hemos vendido 11.000 lápices, estamos pasando los 13.000, hemos tenido gran cantidad de demanda para la venta de lápices”.

Al ser consultado respecto al método de venta de los lápices explicó: “hacemos venta por encargo, después realizamos ventas para algunos comercios y librerías interesados en venderlos. Estamos muy activos en redes sociales y si vamos a estar en alguna feria la gente se entera. Estamos buscando un punto de venta en Alvear”.

Respecto a cómo surgió la idea de crear lápices de papeles, Miranda explicó: “Comenzamos con un trabajo de investigación sobre cuáles son los materiales que más se generan en departamento y si es un producto rentable y a partir de eso pensamos en lápices; se realizó un estudio económico financiero y diferentes tipos de estudios y llegamos a lo que es “Suyana”. Dagma maneja la parte administrativa y yo ambiental, trabajar mi hermana me dio la oportunidad de reforzar mi relación con ella y además trabajando en equipo se pueden lograr grandes objetivos”.

“Muchas veces uno no es creativo y no crea su propio trabajo, creo que no tenemos porque irnos a otro lugar para trabajar si en Alvear tenemos muchas oportunidades, hay que saber buscarlas, encontrarlas y crearlas”, expresó el joven que ha sido ejemplo para otros jóvenes con intenciones de llevar a cabo sus proyectos.

En la misma línea, Matías mencionó: “Tenemos la esperanza de crear un producto de triple impacto en este caso con el papel, son materiales que se puede reutilizar, el objetivo es que la gente comience a pensar que lo que ellos creen que es basura, sirve para crear”.

Los jóvenes confeccionan 400 lápices por día que venden a $15 por unidad sin importar el volumen que se compre.

Acerca de cómo es la fabricación dijo que “es todo artesanal, ahora estamos comprándonos maquinas para agilizar la producción tanto en el proceso de cortado como de inserción del grafito que lo vamos enrollando y con pegamentos que utilizamos diluidos en agua vamos pegando el diario. Una vez que fue insertada la mina y fue compactado, se pasa al proceso de secado para lo que no usamos ninguna maquinaria porque creemos que el mejor recurso es la energía solar ya que hace mas sustentable al producto. De los 365 días del año, 300 son soleados y por eso queremos aprovecharlo, una vez secado se pasa al empaquetado del producto”.

En relación al lugar donde ellos desempeñan su trabajo aseveró que no tienen un lugar fijo más que su casa: “producimos en nuestra casa, queremos tener nuestro propio lugar para producir en mayores cantidades, siempre la gente nos está acercando diarios y revistas para que realicemos el trabajo. Desde el Municipio hemos tenido la colaboración con la incubadora, estamos trabajando en conjunto con ellos, además nos ayudaron en algunos procesos legales y de marketing comercial”

-¿Qué metas tienen a corto y mediano plazo?

“Queremos aumentar la capacidad de producción y sacar lápices de colores, también estamos vendiendo portalápices de plástico. Queremos diversificar la matriz productiva, y crear kits escolares como cartucheras y mochilas”.

MATÍAS MIRANDA EN F.M. VIÑAS

F.B. (F.M. Viñas).