Desde el pasado sábado rigen en Mendoza medidas preventivas que en sintonía con el DNU presidencial regulan la circulación y restringen distintas actividades con el fin e bajar la cantidad de contagios de Covi-19. Para verificar el cumplimiento de la sociedad Seguridad ha desplazado diversos operativos policiales, fijos y móviles dispuestos en el territorio provincial.

Sobre los controles realizados en el sur mendocino, bajo la jurisdicción de la Distrital II de Policía, F.M. VIÑAS dialogó con el Comisario Pablo Domínguez, quien evaluó como positiva la respuesta de la mayoría de los vecinos y felicitó ‘a los alvearenses, sanrafaelinos y malargüinos porque en su mayoría han comprendido la situación que estamos atravesando y están acatando las nuevas medidas‘.

‘La pandemia está golpeando fuerte la vida de todos por eso es necesario que unidos aprendamos a cuidarnos y cuidar a los demás‘, reflexionó Domínguez, quien en la misma línea subrayó: ‘Hay personas que aun no entienden porque no les ha tocado de cerca y no toman dimensión de la realidad que están atravesando los hospitales y profesionales de la salud‘.

Asimismo el funcionario policial señaló que desde el comienzo del nuevo confinamiento han tenido que acudir todas la noches a domicilio particulares donde se desarrollaban fiestas clandestinas: ‘Entre los tres departamentos, desde las 7 hs. del día 24 hasta el momento hemos tenido 14 procesados por infringir la legislación vigente de los cuales 3 han sido por circular sin justificación fuera del horario permitido‘, indicó.

Infringir al Art. 205 del Código Penal significa no solo un proceso judicial sino una serie de inconvenientes que a posterior obstaculizan distintos tramites básicos como la renovación de licencia de conducir, tramitar el certificado de buena conducta y sanciones económicas: ‘Si un procesado por violar el art. 205 comete un delito, de cualquier índole, puede incluso ir a la Penitenciaria si la Justicia lo dispone porque se suman las causas. Muchos no le prestan atención pero deben entender que es un antecedente penal‘, sostuvo.

Además confirmó que hay un importante número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad trabajando en distintos puntos de control y en operativos de patrullaje para intentar restringir la circulación de personas en la vía pública hasta el próximo 30 mayo inclusive.

Al ser consultado sobre el criterio policial al momento de verificar la circulación de cualquier ciudadano, Domínguez aclaró: ‘Estamos pidiendo el certificado de circulación y si por alguna causa no lo llevan le solicitamos el DNI para controlar el domicilio, por ejemplo, en aquellos salen a andar en bicicleta o caminar dentro un radio de proximidad a su residencia. Si alguien tiene un turno médico, turno para vacunación o cobrar puede exhibir con la constancia de acreditación al personal policial para que no haya ningún inconveniente‘.

Las multas vigentes

Las personas que son descubiertas por las autoridades circulando sin el permiso adecuado, deberán abonar una multa de $10 mil.

Si en un domicilio o local, se detecta alguna violación a las normas dispuestas, el dueño del lugar deberá pagar una multa de $50 mil realizándole la pertinente denuncia en los términos del artículo 205 del Código Penal y/o artículo 119 bis del Código Contravencional Provincial, según corresponda.